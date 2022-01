Medewerkers opvolgen via surveillance software? Geef ze liever je vertrouwen!

"Als ik ooit monitoringsoftware zou gebruiken, zou het zijn om er zeker van te zijn dat mensen voldoende tijd nemen voor zichzelf", stelt Sophie Decock, countrymanager BeLux van VMware.

Uit onderzoek van Vanson Bourne blijkt dat 70 procent van de ondervraagde bedrijven wereldwijd al technologie voor werknemerstoezicht heeft geïmplementeerd of van plan is dat te doen. Tegelijk ziet zeker 39 procent van de bedrijven die al monitoring van werknemers en apparaten hebben geïmplementeerd, een toename in hun personeelsverloop. Dat toont duidelijk aan dat het vertrouwen dat de medewerker in het bedrijf heeft, cruciaal is om hem of haar aan boord te houden. Vertrouwen weg is medewerker weg.

Maar managen op afstand en goed aanvoelen hoe het met een medewerker gaat, is niet altijd gemakkelijk. Het is niet vanzelfsprekend het gesprek aan te gaan. Je wilt dat medewerkers goed in hun vel zitten en vertrouwen hebben om open te zijn, zeker wanneer ze het moeilijk hebben. Tegelijk moet je hen vragen of ze hun targets halen. Zeker bij collega's in een verkoopfunctie is dat een moeilijk evenwicht, waar ikzelf dagelijks naar zoek, ook bij mezelf trouwens. Er blijft een constante druk die je in de eerste plaats jezelf oplegt. Dat zie ik bij anderen en ook bij mezelf.

Ik ben ervan overtuigd dat de productiviteit bij heel wat bedrijven verhoogd is tijdens de pandemie. Onderzoek bewijst dat ook. Bovendien is afstandswerken veel inclusiever. Maar nu moeten we de balans terugvinden in een hybride werkomgeving, en dat is echt niet makkelijk. Het blijft soms experimenteren: wat werkt en wat werkt niet? Elk kwartaal geven we onze medewerkers een dag vrij. Voor het tweede jaar op rij waren we tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten, om onze mensen de nodige rust te gunnen. Resulteren die initiatieven ook echt in meer rust voor al onze medewerkers? Of een ander voorbeeld: we hebben regelmatig een teammeeting voor onze BeLux-medewerkers. In plaats van weer met iedereen virtueel samen te zitten, hebben we die vervangen door een uur me-time. Iedereen kon dat uur doen waar ze zin in hadden.

Medewerkers opvolgen via surveillance software? Geef ze liever je vertrouwen!

Maar dan rijst de vraag: moet je dat dan controleren? Moet je van mensen vragen dat ze je melden wat ze gedaan hebben? Dat zullen sommigen dan weer als een extra druk ervaren. Het blijft een persoonlijk verhaal. Sommigen gingen een uur bladeren harken in hun tuin, anderen hebben misschien gewerkt en vonden dat extra uurtje ook aangenaam omdat het druk wegnam. Het blijft een zoektocht, maar ik ben er wel van overtuigd dat je een of meer brainstops moet inbouwen in je dag. Voor sommigen zal dat een uur over de middag zijn, voor anderen een paar keer een kortere break. En het is niet omdat je dat gedurende een bepaalde periode doet, dat je dat blijft doen. Ik ben er momenteel ook zelf schuldig aan, aan te weinig me-time, terwijl dat in de eerste helft van 2021 wel prima lukte. Als je dan weet dat thuiswerken veel vermoeiender is dan op kantoor werken, besef je dat je eigenlijk veel meer rust moet inbouwen. Dat blijft een constante bezorgdheid en zoektocht, want je wilt ook niet vervallen in steeds weer dezelfde zogezegde oplossingen die misschien ook hun doel voorbijschieten. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zorg voor de medewerkers te dragen.

In plaats van medewerkers te moeten controleren met surveillancesoftware en -tools maak ik me veel meer zorgen over hun welzijn. Hebben ze wel voldoende tijd om af te schakelen? Voelen ze zich wel oké? Ik probeer vooral te luisteren naar mijn collega's en hen vertrouwen te geven, zodat ze zich ook durven uit te spreken. Misschien kan ik zelf niets doen voor hun situatie, maar een luisterend oor is ook in een professionele omgeving erg belangrijk. Wanneer je dan als bedrijf gebruik gaat maken van opvolgtools om te monitoren of je medewerkers aan het werk zijn, bereik je volgens mij net het omgekeerde. Als ik ooit monitoringsoftware zou gebruiken, zou het zijn om er zeker van te zijn dat mensen voldoende tijd nemen voor zichzelf.

