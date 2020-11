De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) ziet geen problemen bij de bijna volledige overname van kledingketen ZEB door Colruyt. Dat meldt de autoriteit dinsdag.

De BMA heeft geen concurrentiebezwaren bij de overname van Fraluc, de holding boven de kledingketens Zeb, Pointcarré, The Fashion Store en Zeb For Stars. In september raakte bekend dat Colruyt zijn belang van 68 naar meer dan 96 procent optrekt. De retailer was in 2014 in ZEB gestapt.

De vier Fraluc-kledingketens zijn samen goed voor 114 winkels, waarvan één in Frankrijk, en ze realiseerden in het recentste boekjaar een omzet van 166 miljoen euro.

