Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis, wil niet meestappen in het kortetermijnnegativisme dat gedragen wordt door de stijgende levensduurte en de energiecrisis. "We moeten collectief als land en als Europeanen oplossingen zoeken. En die oplossingen zijn er."

BNP Paribas Fortis zette prima resultaten neer in de eerste zes maanden van 2022. Maar hoe oogt de toekomst?MAX JADOT. 'Het is duidelijk dat de economische vooruitzichten niet rooskleurig zijn. De hoge inflatie en de energiekosten zullen niet in één-twee-drie verdwijnen. BNP Paribas Fortis gaat ervan uit dat de groei van de economie in Europa, en dus ook in België, zal stilvallen. Wij verwachten enkele kwartalen van zwakke groei of van nulgroei."Een nulgroei, maar geen recessie?JADOT. "Ik geloof niet dat het tot een zware recessie zal komen. Misschien zullen we technisch een recessie doormaken (twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei, nvdr), maar dan zal het een lichte en korte economische neergang zijn. Ik begrijp wel dat de perceptie bij de bedrijven en de burgers anders is. BNP Paribas Fortis ging begin dit jaar uit van 3,5 procent economische groei, een voortzetting van de postcorona-revival. Nu houden we het op 0 procent. Dat is natuurlijk 3,5 procent groei minder - een zware psychologische schok."Industriële bedrijven kreunen onder de hoge energieprijzen en de forse toename van de loonkosten. Particulieren worden geconfronteerd met exploderende gas- en elektriciteitsrekeningen. Verwacht u geen drama's?JADOT. "Het is vandaag heel gemakkelijk om allerlei negatieve economische scenario's uit te tekenen. Dat is niet mijn rol als CEO van de grootste bank van het land. BNP Paribas Fortis is al 200 jaar in ons land aanwezig en staat financieel sterk. We hebben talloze crisissen meegemaakt en overwonnen. Helaas zullen bepaalde klanten van de bank, zowel bedrijven als particulieren, lijden onder de moeilijke omstandigheden. Als bank is het onze missie hen bij te staan en oplossingen aan te reiken. We zullen hier allemaal samen door moeten."De regering vraagt dat de banken uitstel van betaling verlenen aan mensen die moeite hebben om hun hypothecaire lening af te betalen. Wat vindt u daarvan?JADOT. "We moeten oog hebben voor de meest kwetsbaren, en hen zoveel mogelijk helpen. Het is goed dat de overheid werkt aan maatregelen om het leed van burgers en ondernemingen draaglijker te maken, zodat we minstens de winter kunnen overbruggen. De banken hebben tijdens de coronacrisis getoond dat ze bereid zijn mee te werken aan steunmaatregelen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen."Een topbankier verklaarde in een krant dat een algemeen moratorium op de afbetaling van woonkredieten, zoals tijdens de coronacrisis, geen goed idee is. Volgens hem is er eerder nood aan meer gerichte maatregelen. Deelt u die mening?JADOT. "De omstandigheden zijn in elk geval anders dan bij het uitbreken van de corona-pandemie. Toen werd de hele economie platgelegd. Dat kun je niet vergelijken met de situatie vandaag. En dus is er nood aan andere maatregelen. We moeten focussen op de klanten die de steun nodig hebben. Ik denk dan vooral aan de lagere middenklasse, de mensen die worstelen met hun gas- en elektriciteitsrekening. De onderhandelingen tussen de regering en de sectorfederatie Febelfin gaan volgende week van start. Laat ons die alle kansen geven. Overigens kunnen niet alleen de banken uitstel van betaling verlenen, ik hoop dat ook de nutsbedrijven en energieleveranciers hun duit in het zakje doen."Gaan we er daarmee komen?JADOT. "We zullen collectief de problemen moeten oplossen als we niet afhankelijk willen blijven van Rusland. Europa heeft een grote rol te spelen om ervoor te zorgen dat alle landen op dezelfde lijn zitten. Het wordt een zware periode maar we moeten ook durven verder te kijken, naar de lange termijn. Vanuit dat perspectief is de energiecrisis, paradoxaal genoeg, een opportuniteit. Het kan ervoor zorgen dat Europa versneld de transitie naar een duurzame economie maakt."En daar wilt u als bank een rol in spelen. BNP Paribas Fortis schuift een ambitieuze set van duurzaamheidsdoelstellingen naar voren, onder meer voor de Belgische woningmarkt.JADOT. "Als grootste hypotheekverstrekker van België willen we een grote inspanning doen in groene energieleningen. Tegen 2050 moeten miljoenen woningen gerenoveerd worden om te voldoen aan de vereisten van het energieprestatiecertificaat. Het gaat om investeringen in isolatie, warmtepompen en verwarmingsketels, die gemiddeld 50.000 euro per woning kosten. Een aantal mensen kan dat niet betalen. Momenteel zijn 72 procent van de Belgen eigenaar van hun huis. Als we willen dat dit cijfer niet fors zakt, zullen we hen moeten helpen."Is het überhaupt financieel haalbaar om al die verouderde woningen te laten renoveren?JADOT. "Het gaat om een totale investering van 300 miljard euro tegen 2050. Dat is haalbaar mits de overheid voorziet in subsidies voor degenen die het financieel niet aankunnen. In zo'n scenario kunnen de banken makkelijker groene energiekredieten toekennen, want er is een terugverdieneffect. Door de besparing op de energierekening wordt de investering over een aantal jaren terugverdiend, en heeft de kredietnemer meer financiële ruimte. Als we het goed aanpakken, met alle stakeholders samen, kan zo'n grootschalige renovatie van de woningen een geweldige boost geven aan de bouwsector en de hele economie."