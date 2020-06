De Belgische Amerikaan Max Haot, die in New York woont, richtte met Launcher een techbedrijf op dat kleine satellieten in een baan om de aarde brengt. Hij tekende net een contract met NASA en haalde 1,5 miljoen dollar op bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij wil zijn eerste raket lanceren in 2024.

Max Haot heeft geen ogenblik gemist van de historische lancering van de Crew Dragon van SpaceX. Daarmee kreeg dat bedrijf het voor elkaar als eerste privébedrijf astronauten naar de ruimte te sturen. Haot is een onvoorwaardelijke fan van Elon Musk, de iconische baas van SpaceX en Tesla, de producent van elektrische wagens. Net als Musk is hij ervan overtuigd dat de mensheid gedoemd is andere bewoonbare planeten te vinden, om haar toekomst te verzekeren. "Over ettelijke duizenden jaren zal onze beschaving multiplanetair zijn", verwacht Max Haot. "Ik heb zelf altijd zin gehad een bijdrage te leveren aan de verkenning van de ruimte. We staan nog maar aan het begin van dit avontuur."

Drie jaar geleden richtte Haot een start-up in de ruimtevaart op. Launcher opereert vanuit New York, waar Haot al jaren woont. Het wil een toestel maken dat kleine satellieten kan lanceren. Als het plan van Haot zich ontvouwt zonder grote tegenslagen, moet de eerste raket opstijgen in 2024. "In de ruimtevaart kun je alleen werken met doelen op de lange termijn", zegt de CEO van Launcher. "Als je in de ruimtevaart iets goed wil doen, moet je plannen hebben op tien jaar. De sleutel is de motor. Als je voor dezelfde prijs twee keer meer laadvermogen hebt dan je concurrenten, dan heb je een doorslaggevend concurrentieel voordeel."

Concurrenten als Rocket Lab staan al verder met de ontwikkeling van hun motor en hebben ook al meer geld opgehaald dan Launcher. Het is er Haot evenwel niet om te doen tot elke prijs de eerste te zijn. De CEO meent dat het klassieke model van een start-up niet toepasbaar is op de ruimtevaart. Volgens dat model moet je zorgen dat je als eerste een markt betreedt, met zo veel mogelijk kapitaal, om vervolgens de enige grote winnaar te worden. "Wij zullen het verschil maken met de prestaties", zegt de ondernemer.

Net als Rocket Lab en andere start-ups uit alle hoeken van de wereld, richt Launcher zich op een welomschreven segment van de ruimtevaart, de kleine satellieten. Er is de afgelopen jaren een spectaculaire vooruitgang geboekt bij het verkleinen van de elektronische onderdelen. Daardoor is de omvang van enkele soorten satellieten sterk verminderd. "Ze waren zo groot als een bus, nu kunnen we ze verkleinen tot de grootte van een brood", legt Max Haot uit. Het bedrijf Planet bracht 350 satellieten ter grootte van koffer in een baan om de aarde, om permanent beelden van de aarde te kunnen maken. Met die beelden kunnen bedrijven en overheden in sectoren als de landbouw, de energie, de maritieme industrie of de bosbouw op basis van actuele beelden knopen doorhakken. Het is een voorbeeld van de economische opportuniteiten waar Launcher op wil inspelen.

SpaceX

Launcher zal ongetwijfeld SpaceX op zijn pad vinden. Het bedrijf van Elon Musk kan best weleens, net als andere bedrijven die grote ruimteraketten maken, een deel van de markt voor kleine satellieten inpalmen. Haot is er evenwel van overtuigd dat zijn raket een concurrentieel voordeel zal hebben in vergelijking met de raketten voor grote satellieten. Haot kan in elk geval Elon Musk niet genoeg bedanken omdat hij nieuwe wegen effende voor ruimtevaartondernemers. "Zonder SpaceX bestond Launcher niet", bevestigt de ondernemer. "Voor de komst van Elon Musk werd de markt gedomineerd door publieke organisaties, zoals de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA of de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Zij deden vooral een beroep op gevestigde onderaannemers, zoals Lockheed Martin of Boeing."

"Toen Elon Musk op de proppen kwam met zijn project, lachte iedereen hem uit", herinnert Max Haot zich. Na de verkoop van het onlinebetaalbedrijf PayPal, waarvan Musk een medeoprichter was, investeerde hij 100 miljoen dollar in zijn nieuwe baby, SpaceX. Die zotte gok een privébedrijf te starten om de ruimte te verkennen, dateert van 2002. Minder dan twintig jaar later stuurt SpaceX astronauten naar het internationale ruimtestation ISS. Het is uitgegroeid tot een gerespecteerd bedrijf, dat samenwerkt met NASA en plannen heeft voor een basis op de maan en een bemande vlucht naar Mars.

SpaceX heeft ruimtevaartstart-ups geloofwaardigheid gegeven. De grote bedrijven kijken nu sneller naar de innovatieve kleintjes (hier leest u meer over het Belgische ecosysteem van ruimtevaartstart-ups) om nieuwe ideeën te vinden. "De grote bedrijven zijn niet meer zo wendbaar en kunnen niet meer snel innoveren. Dat weten ze en daarom kijken ze nu plots naar start-ups", zegt Max Haot. Launcher is een van de start-ups die op de radar van grote spelers kwam. Het bedrijf uit Brooklyn in New York tekende zopas een contract met NASA. Launcher kan vanaf deze zomer zijn motor uitproberen in de testfaciliteit voor raketten die NASA heeft in de Amerikaanse staat Mississippi. "Wij zijn klant bij NASA, dat ons een goede prijs gaf. NASA zal onze ontwikkeling opvolgen, ze komen bijvoorbeeld helpen met onze tests", zegt Haot.

Net als SpaceX, zet Launcher in op kostenbeheersing en innovatieve technieken, om zijn technologie voor de beste prijs te kunnen aanbieden. Samen met het partnerbedrijf AMCM zet Launcer in op 3D-printing voor de motor. De start-up claimt zelfs een wereldprimeur te hebben met de grootste verbrandingskamer ter wereld die in één stuk is gemaakt met een 3D-printer. Dat trok de aandacht van de Amerikaanse luchtmacht. De US Air Force investeerde anderhalf miljoen dollar in Launcher. Net als Elon Musk, investeerde Max Haot ook zelf in zijn bedrijf. Hij bracht 2 miljoen dollar in, die hij net als Musk haalde uit de verkoop van zijn vorige onderneming.

Kapitaal

Voor hij zijn pijlen op de ruimtevaart richtte, had Max Haot, die België verliet in 1995, een internationale carrière in de techwereld. In 2007 richtte hij in Brooklyn Livestream op. Dat bedrijf is gespecialiseerd in live-evenementen op het internet. Toen Haot Livestream verkocht, had het meer dan honderd mensen in dienst, bedroeg de omzet 60 miljoen dollar en draaide het break-even. Vimeo, een concurrent van de videosite YouTube, nam het bedrijf over. Vorig jaar kocht Haot een onderdeel van Livestream terug van Vimeo. Dat onderdeel was Mevo, de afdeling digitale camera, die hij nog zelf had opgericht toen hij Livestream leidde. De serie-ondernemer houdt zich ongeveer één dag per week met Mevo bezig. Door de quarantainemaatregelen verkopen de camera's als zoete broodjes. "We hebben er geen meer op voorraad", zegt Haot.

Zijn hoofdactiviteit is evenwel het najagen van zijn jongensdroom met Launcher. Haot schat dat hij met 10 miljoen dollar de motor kan ontwerpen. "Het bedrijf heeft nu ook de perfecte omvang om een bedrag van die grootte op te halen", zegt de CEO. "We hebben een team van twintig mensen en werken met een budget van 2 miljoen dollar." Haot rekruteerde net enkele nieuwe medewerkers, die komen van SpaceX. Zodra de motor operationeel is, moet Laucher op zoek naar investeerders met diepere zakken. "Dat gaat over meerdere tientallen miljoenen", zegt Haot.

De van oorsprong Franstalige Belg, heeft zich laten naturaliseren tot Amerikaan. In de Verenigde Staten had hij toegang tot het kapitaal dat hij nodig had voor zijn ruimtevaartstart-up. "Ik had Launcher nooit kunnen lanceren in België", zegt hij. De Amerikaanse nationaliteit is ook quasiverplicht voor een ondernemer die actief is in een gevoelige sector als de ruimtevaart. Er is een nauwe band met de militaire belangen van de VS. Een indicatie van het belang van die sector is bijvoorbeeld hoe werd omgegaan met covid-19. De Amerikaanse ruimtevaartsector werd opgeroepen zijn activiteiten niet te onderbreken tijdens de coronapandemie. Dat liet Launcher toe, met inachtneming van de veiligheidsregels, voort te werken. De volgende tests gaan dus door zoals gepland, in augustus of september. "We zitten op schema", besluit Max Haot.

