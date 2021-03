In de Belgische bedrijven stoten nog te weinig vrouwen door naar het topmanagement of de raad van bestuur. Om het tij te keren, is een uitbreiding van de quotawet niet nodig, aldus top-CEO Martine Reynaers in Trends Talk, de wekelijkse talkshow op Kanaal Z. Bedrijven moeten beter hun huiswerk maken. 'Bedrijven zeggen mij soms: we vinden geen goede vrouw voor die positie. Dan zeg ik: try harder.'

Belgische bedrijven zijn mannenbastions. Van de 10.000 grootste bedrijven in ons land heeft een vijfde geen enkele vrouw in het management, 60 procent heeft geen enkele vrouw in de raad van bestuur, aldus cijfers van de handelsinformatieleverancier Trends Business Information. In België gelden nochtans wettelijke quota voor het aantal vrouwen aan de bedrijfstop. Maar de zogenoemde quotawet geldt enkel voor beursgenoteerde en overheidsbedrijven, en enkel voor de raad van bestuur, die voor minstens een derde uit vrouwen moet bestaan.

Martine Reynaers, CEO van Reynaers Group, was destijds een van de schaarse supporters van de invoering van de die wet, maar toont zich vandaag geen voorstander van een uitbreiding van het toepassingsgebied. Dat zegt zij in Trends Talk, de wekelijkse talkshow op Kanaal Z in samenwerking met Trends. Volgens Reynaers zijn er voldoende competente vrouwen, maar de bedrijven moeten ze willen zien. "Bedrijven zeggen mij soms: we vinden geen goede vrouw voor die positie. Dan zeg ik: try harder. Dat doen ze dan. En ze vinden altijd een oplossing."

Lees verder onder de video

Evenwicht

Vandaag zijn de cijfers nog slecht, maar ziet Reynaers een duidelijke kentering. "Almaar meer vrouwen klimmen op naar de bedrijfstop. Er zijn voorbeelden genoeg. Kijk maar naar Françoise Chombar bij Melexis, Ilham Kadri bij Solvay of Michèle Sioen bij Sioen Industries. Die evolutie is ook logisch. Bedrijven willen een weerspiegeling zijn van de maatschappij, en onze maatschappij wordt diverser. Ondernemers die hun bedrijf naar de toekomst willen leiden, hebben daar oog voor."

Dat de zorg voor huishouden en gezin een belemmering is voor de carrière van een vrouw, nuanceert Reynaers. "Ik zie dat de jonge koppels in ons bedrijf een evenwicht vinden. Vergeleken met de vorige generatie is de toestand enorm verbeterd." Hoe zou Reynaers reageren op een sollicitante die ronduit zegt dat ze haar gezin belangrijker vindt dan haar job? "Ik zou haar antwoorden dat ze groot gelijk heeft. Je gezin is je eerste verantwoordelijkheid. Dat wil niet zeggen dat al het andere - zoals je werk, vrienden of sport - moet wegvallen. Wel kan je niet alles op elk moment even goed doen. Je moet aanvaarden dat op bepaalde momenten in je leven je andere accenten legt."

