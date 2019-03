Marleen Vaesen (CEO Van de Velde): 'Geen e-commerce is geen optie'

Marleen Vaesen, de nieuwe CEO van de lingerieproducent Van de Velde, wil terugkeren naar het DNA van het beursgenoteerde familiebedrijf. "Als de groei goed zit, volgt de rest wel", oordeelt de ervaren merkenbouwer.

De eerste honderd dagen van Marleen Vaesen als CEO van de lingeriegroep Van de Velde zijn op de beurs niet onopgemerkt voorbijgegaan. Sinds haar benoeming op 12 december 2018 is de koers van het aandeel met 27 procent gestegen. "Dat is positief", lacht Vaesen. "Het belangrijkste is dat de koers over enkele jaren goed is. Dat zal dan gebaseerd zijn op resultaten."

