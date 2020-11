Ondernemer Marc Coucke verlaat de raad van bestuur van Mithra, die hij voorzit. Dat meldt het Luikse farmabedrijf dinsdagochtend.

Mithra wil zijn raad van bestuur vernieuwen. Dat is nodig om de groei van het biotechbedrijf - dat intussen 350 personeelsleden telt - en het op de markt brengen van de anticonceptiepil Estelle 'te ondersteunen en versnellen', klinkt het. Op een buitengewone algemene vergadering wil Mithra nieuwe benoemingen laten goedkeuren.

Van de huidige raad van bestuur zouden er zeven van de dertien vertrekken. Onder hen voorzitter Marc Coucke, die na oprichter en CEO François Fornieri, de grootste brok aandelen in handen heeft (15,13 %). Coucke blikt in een reactie tevreden terug op de ontwikkeling van Mithra in de afgelopen vijf jaar. 'Ik zal de evolutie van de groep van dichtbij blijven ondersteunen als aandeelhouder', zegt hij.

Op de buitengewone algemene vergadering zullen naast de zes resterende leden van de raad van bestuur, drie nieuwe gezichten worden voorgedragen. Het gaat om profielen met 'expertise en competenties in de farmaceutische en financiële sector'. Onder anderen de voormalige voorzitter van Janssen Pharmaceutica, Ajit Shetty, wordt binnengehaald en zal meteen ook voorzitter van Mithra worden. Bestuurster Patricia van Dijck (GSK) neemt die functie momenteel ad interim op zich.

Midden 2021 is het de bedoeling dat ook Jean Stéphenne, oud-CEO van GSK Biologicals, de raad van bestuur vervoegt. Hij werkt momenteel voor het Duitse biotechbedrijf CureVac aan een coronavaccin.

Mithra wil zijn raad van bestuur vernieuwen. Dat is nodig om de groei van het biotechbedrijf - dat intussen 350 personeelsleden telt - en het op de markt brengen van de anticonceptiepil Estelle 'te ondersteunen en versnellen', klinkt het. Op een buitengewone algemene vergadering wil Mithra nieuwe benoemingen laten goedkeuren. Van de huidige raad van bestuur zouden er zeven van de dertien vertrekken. Onder hen voorzitter Marc Coucke, die na oprichter en CEO François Fornieri, de grootste brok aandelen in handen heeft (15,13 %). Coucke blikt in een reactie tevreden terug op de ontwikkeling van Mithra in de afgelopen vijf jaar. 'Ik zal de evolutie van de groep van dichtbij blijven ondersteunen als aandeelhouder', zegt hij. Op de buitengewone algemene vergadering zullen naast de zes resterende leden van de raad van bestuur, drie nieuwe gezichten worden voorgedragen. Het gaat om profielen met 'expertise en competenties in de farmaceutische en financiële sector'. Onder anderen de voormalige voorzitter van Janssen Pharmaceutica, Ajit Shetty, wordt binnengehaald en zal meteen ook voorzitter van Mithra worden. Bestuurster Patricia van Dijck (GSK) neemt die functie momenteel ad interim op zich. Midden 2021 is het de bedoeling dat ook Jean Stéphenne, oud-CEO van GSK Biologicals, de raad van bestuur vervoegt. Hij werkt momenteel voor het Duitse biotechbedrijf CureVac aan een coronavaccin.