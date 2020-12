Vastgoedpromotor Immobel heeft 100.000 aandelen verkocht, goed voor ongeveer 1 procent van het kapitaal, aan Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke.

Immobel verkocht de aandelen vrijdag voor 64,40 euro per stuk, voor een totaalbesdrag van meer dan 6,4 miljoen euro.

'Met deze investering bevestigt Alychlo zijn engagement tegenover topbedrijven in de Belgische economie', aldus Marc Coucke in een persbericht. 'Alychlo gelooft sterk in de focus van Immobel op duurzame en innovatieve projectontwikkelingen.'

Coucke investeert ook 10 miljoen euro in het nieuwe investeringsfonds van Immobel.

