Het Duitse bedrijf Sono Motors wil auto's doen rijden met zonnepanelen op het koetswerk. Midden november trok de onderneming uit München naar de beurs. De Vlaamse investeerder Marc Coucke stapte mee in.

De voorbije jaren kregen de Duitse autoproducenten Audi, BMW en Mercedes bakken kritiek over zich heen. Ze hadden liggen slapen, ook al blijven ze de leiders in het premiumsegment. Tesla schudde vanuit het niets de autowereld door elkaar, met elektrische wagens in datzelfde segment. Maar misschien komt de volgende autorevolutie opnieuw uit Duitsland. Midden november trok Sono Motors naar de beurs. Op de Amerikaanse beurs voor groeibedrijven Nasdaq haalde de onderneming uit München 156 miljoen dollar op.

...

De voorbije jaren kregen de Duitse autoproducenten Audi, BMW en Mercedes bakken kritiek over zich heen. Ze hadden liggen slapen, ook al blijven ze de leiders in het premiumsegment. Tesla schudde vanuit het niets de autowereld door elkaar, met elektrische wagens in datzelfde segment. Maar misschien komt de volgende autorevolutie opnieuw uit Duitsland. Midden november trok Sono Motors naar de beurs. Op de Amerikaanse beurs voor groeibedrijven Nasdaq haalde de onderneming uit München 156 miljoen dollar op. Het bedrijf is het geesteskind van de twee jonge schoolvrienden Laurin Hahn (27) en Jona Christians (28). Na hun middelbare studies startten ze in 2012 in een garage in München. Na negen jaar knutselen en sleutelen aan de technologie zijn ze vandaag CEO en controlerend aandeelhouder (met ruim drie kwart van de stemrechten) van een in de Verenigde Staten beursgenoteerd bedrijf. Disruptie is hun credo. Vanuit het niets wil het duo een nieuwe auto lanceren. Volgens de twintigers wroeten de gevestigde autoproducenten te veel aan bijstellingen en verfijningen van bestaande modellen. Ze zien en begrijpen niet dat radicale vernieuwing enkel kan starten vanaf nul, menen Hahn en Christians. Sono Motors start inderdaad van nul. De onderneming heeft nog geen auto op de weg, en geen ervaring in de autoproductie. De omzet is 0 euro. Het verlies is tussen 2016 en vorige zomer opgelopen tot 109 miljoen euro. Zonder het verse geld van de beursgang was het bedrijf rond deze tijd failliet verklaard. Toch kreeg Sono Motors eind 2020 steun van een bekende Vlaamse ondernemer. Samen met andere investeerders tekende Marc Coucke met zijn investeringsholding Alychlo in op een converteerbare obligatielening van 6,8 miljoen euro. Die werd bij de beursgang omgezet in aandelen. Coucke wou geen commentaar kwijt bij de investering. Wat maakt Sono Motors disruptief? De onderneming sleutelt aan een automodel met de naam Sion. Voorlopig bestaat enkel een prototype. Het geld van de beursgang zou nog voldoen voor de bouw van een laatste prototype, het model net voor de massaproductie kan starten. De eerste leveringen zouden dan volgen in de eerste helft van 2023. Sion moet een elektrische familiewagen met vijf zitplaatsen in het goedkopere segment worden. Hij haalt maximaal 140 kilometer per uur. Sono mikt op een verkoop van 257.000 wagens. De Sion komt eerst in Duitsland op de markt, later volgen andere Europese landen. Vraag is er. Begin november waren er al ruim 16.000 bestellingen van particulieren, en 15.000 voor de leasemarkt. Het meest opvallende aan de Sion is zijn koetswerk vol zonnepanelen. De zonne-energie wordt opgeslagen in de batterij van de wagen, die je ook kunt opladen aan een laadpaal. Dan bedraagt de actieradius 305 kilometer. Dankzij de energie uit de zonnepanelen zou je per week nog 245 kilometer extra kunnen rijden. Dat maakt de Sion uniek, stelt Sono Motors. Met zijn zonnetechnologie op het koetswerk beweert het tot vier jaar voorsprong op de concurrenten te hebben. Die werken met zonnepanelen uit glas, maar dat is zwaar, niet flexibel genoeg, duur, en breekbaar - en dus gevaarlijk bij ongevallen. Sono Motors werkte aan een technologie met zonnepanelen in polymeer, een veel lichter materiaal. Ook het koetswerk van de wagen bestaat volledig uit polymeren. De hele buitenkant van de wagen is uitgerust met modules voor zonne-energie. De onderneming ontwikkelde ook technologie die de beste plaatsen op de wagen voor de optimale opvang van het zonlicht berekent. Dat koetswerk uit kunststof maakt de productie van de wagen goedkoper. Er is bovendien maar één kleur: blauw. Dat maakt dure lakstraten overbodig. Sono zal zijn wagens niet zelf bouwen. De productie zou gebeuren in de voormalige Saab-fabriek in Zweden, die sinds het faillissement van het merk in 2011 in handen is van de Chinese vastgoedreus Evergrande. De onderdelen (banden, ruiten, spiegels, de zetels, de elektrische motor, de batterijen) worden elders aangekocht. Volgens Sono Motors bespaart die focus op de ontwikkeling van de zonnetechnologie op het koetswerk van de wagen andere onkosten voor onderzoek en ontwikkeling, en dure kapitaalinvesteringen in fabrieken. Het bedrijf bouwt ook geen dealernetwerk uit. De Sion wordt via het internet verkocht. Al die maatregelen zouden de onderneming een half miljard euro aan productiekosten besparen. Sono Motors wil zijn technologie ook verkopen aan derden, voor toepassingen op bussen, vrachtwagens, boten, treinen, jachten, mobilhomes. Ook andere autoproducenten kunnen ze gebruiken voor hun wagens. Het bedrijf gelooft dat er een grote markt is voor zonnepanelen op voertuigen. Wie bijvoorbeeld in een appartement woont, en geen laadpaal heeft, zal niet snel een elektrische wagen kopen. Bovendien is er een tekort aan laadpalen, terwijl de verkoop van elektrische wagens zeer snel stijgt. Van 4 procent marktaandeel in 2020, zou het tegen 2030 naar 58 procent snellen, goed voor 54 miljoen elektrische wagens. In 2040 zijn er wellicht geen wagens meer met een klassieke verbrandingsmotor. Hoe realistisch is het verhaal van Sono Motors? De onderneming geeft toe dat ze met een prijs van 23.900 euro geen winst zal maken op de Sion. Bovendien volstaat de opbrengst van de beursgang niet. Voor de productie in 2023 kan starten is zeker nog 354 miljoen euro extra nodig. De verliezen stapelen zich op, er is geen omzet, maar het aantal werknemers groeit wel pijlsnel: midden november waren het er 230. Sono Motors meldt ook dat het niet zeker is of de Sion in het verkeer de beloofde prestaties kan waarmaken. De technologie is nog niet getest in volle industriële productie. Zullen de zonnepanelen wel het verhoopte rendement opleveren? Ook de productie buitenshuis brengt nadelen met zich. Uitbesteding maakt alles complexer, en de leveringen minder zeker. Bovendien zit Evergrande, de eigenaar van de fabriek in Zweden, financieel in slechte papieren. Sono Motors onderhandelt met twee andere autoproducenten, voor het geval het licht in de voormalige Saab-fabriek definitief dooft. De beleggers zijn er niet gerust op. Kort na de beursgang tegen 15 dollar per aandeel, flitste de koers boven 47 dollar, maar begin deze week was hij gezakt naar iets meer dan 8 dollar per aandeel ( zie grafiek).