Ondernemer Marc Coucke pompt 26 miljoen euro in The Italian Sea Group, een constructeur van luxejachten uit de Laars. Dat blijkt vrijdag uit een update over de beursgang van het Italiaanse bedrijf aan de beurs van Milaan.

Het bedrijf uit Marina di Carrara, in het noorden van Toscane pal op de grens met Ligurië, zal komende dindag voor het eerst noteren op de beurs. De scheepsbouwer haalde bij de 'IPO' 4,9 euro per aandeel, wat het bedrijf in totaal waardeert op zowat 260 miljoen euro. De beursgang zelve heeft een omvang van 97 miljoen euro, deels via het plaatsen van bestaande aandelen en 47 miljoen euro via nieuwe aandelen.

Marc Coucke is via Alychlo eveneens van de partij. Zijn investeringsvehikel had zich geëngageerd als grotere investeerder, net als modebedrijf Giorgio Armani. Coucke neemt een belang van ongeveer 10 procent voor zowat 26 miljoen euro en Armani legt zowat 13 miljoen neer voor net geen 5 procent. Dat Coucke zou investeren, raakte vorige maand al bekend.

Vrijdag raakte ook ander investeringsnieuws van Coucke bekend. Alychlo stapt in Comate, een Leuvens bedrijf dat producten ontwikkelt en designt voor andere bedrijven. De twee richten samen ook Comate Ventures op, een investeringsfonds dat mikt op kersverse techbedrijven. Financiële details over de deal vallen niet te rapen in het persbericht.

Het bedrijf uit Marina di Carrara, in het noorden van Toscane pal op de grens met Ligurië, zal komende dindag voor het eerst noteren op de beurs. De scheepsbouwer haalde bij de 'IPO' 4,9 euro per aandeel, wat het bedrijf in totaal waardeert op zowat 260 miljoen euro. De beursgang zelve heeft een omvang van 97 miljoen euro, deels via het plaatsen van bestaande aandelen en 47 miljoen euro via nieuwe aandelen. Marc Coucke is via Alychlo eveneens van de partij. Zijn investeringsvehikel had zich geëngageerd als grotere investeerder, net als modebedrijf Giorgio Armani. Coucke neemt een belang van ongeveer 10 procent voor zowat 26 miljoen euro en Armani legt zowat 13 miljoen neer voor net geen 5 procent. Dat Coucke zou investeren, raakte vorige maand al bekend. Vrijdag raakte ook ander investeringsnieuws van Coucke bekend. Alychlo stapt in Comate, een Leuvens bedrijf dat producten ontwikkelt en designt voor andere bedrijven. De twee richten samen ook Comate Ventures op, een investeringsfonds dat mikt op kersverse techbedrijven. Financiële details over de deal vallen niet te rapen in het persbericht.