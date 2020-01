De ondernemer Marc Coucke is een van de kandidaten voor de overname van een kwart van de aandelen van de media- en entertainmentgroep Studio 100. Hij krijgt onder meer concurrentie van het duo Vic Swerts/Frank Donck.

Dat schrijft De Tijd donderdag.

Studio 100 wil een nieuwe aandeelhouder aan boord hijsen, opdat de huidige eigenaars een deel van hun aandelen kunnen verkopen. De Antwerpse groep is in handen van de oprichters Gert Verhulst (33,6%) en Hans Bourlon (33,6%), en van de private-equitypoot van BNP Paribas Fortis (32,5%).

Het is de bedoeling dat de drie in verhouding tot hun huidige belang bestaande aandelen verkopen en dat de nieuwkomer hoogstens een kwart van de groep koopt. Voor het belang van 25 procent circuleert een onbevestigde waardering van 125 à 150 miljoen euro. Op basis van dat prijskaartje zouden de drie aandeelhouders elk 42 à 50 miljoen euro cashen.

De zoektocht naar een vierde aandeelhouder werd in de herfst gelanceerd. Meer dan tien kandidaten maakten hun interesse bekend. Na een eerste selectie blijven een zestal over, zowel uit binnen- als buitenland. Daar zitten financiële partijen bij, maar ook familiale investeerders zoals Coucke, Swerts en Donck.

Dat schrijft De Tijd donderdag.Studio 100 wil een nieuwe aandeelhouder aan boord hijsen, opdat de huidige eigenaars een deel van hun aandelen kunnen verkopen. De Antwerpse groep is in handen van de oprichters Gert Verhulst (33,6%) en Hans Bourlon (33,6%), en van de private-equitypoot van BNP Paribas Fortis (32,5%). Het is de bedoeling dat de drie in verhouding tot hun huidige belang bestaande aandelen verkopen en dat de nieuwkomer hoogstens een kwart van de groep koopt. Voor het belang van 25 procent circuleert een onbevestigde waardering van 125 à 150 miljoen euro. Op basis van dat prijskaartje zouden de drie aandeelhouders elk 42 à 50 miljoen euro cashen. De zoektocht naar een vierde aandeelhouder werd in de herfst gelanceerd. Meer dan tien kandidaten maakten hun interesse bekend. Na een eerste selectie blijven een zestal over, zowel uit binnen- als buitenland. Daar zitten financiële partijen bij, maar ook familiale investeerders zoals Coucke, Swerts en Donck.