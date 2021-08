Ondernemer Marc Coucke en bouwheer Bart Versluys kopen hotel 'La Réserve' in Knokke. Dat hebben ze dinsdagochtend samen met huidige eigenaar Eddy Walravens aangekondigd op een persconferentie in het hotel. Walravens blijft het hotel operationeel leiden.

Coucke en Versluys willen het hotel nieuw leven inblazen en trekken daarvoor zeven miljoen euro uit. De bedoeling is dat het huidige viersterrenhotel binnenkort een vijfsterrenhotel wordt.

Coucke refereert aan een ander hotel van hem - 'Sanglier Des Ardennes'. 'Dat is één van de weinige vijfsterrenhotels die Wallonië rijk is en vandaar weten we ook, een vijfsterrenhotel, dan moet je voldoen aan een checklist', stelt Coucke. 'Dat gaat over airconditioning, portiers, heel veel details', vult Walravens aan. Volgens Coucke heeft het hotel het potentieel om aan die checklist te voldoen en 'hoeft dat absoluut geen drie jaar te duren'.

'La Réserve is vandaag het iconische hotel van Knokke. Dit wordt een verhaal van continuïteit en vernieuwing. Continuïteit, want het hotel wordt zeer goed gerund door het team van Eddy Walravens, dat we het vertrouwen blijven geven, maar ook vernieuwing. De horeca stond de laatste tijd enorm onder druk, maar iedereen voelt nu een nieuw elan en dit hotel gaan we proberen naar een volgende dimensie te brengen qua kwaliteit en beleving', duidt Coucke.

Bouwpromotor Bart Versluys maakt de renovatieplannen concreet: 'Terwijl het hotel zal openblijven willen we over drie à vijf jaar de lobby volledig vernieuwen, ook de spa en wellness aanpakken, de 110 kamers upgraden en de omgeving een extra dimensie te geven. 'La Réserve' moet niet alleen het paradepaardje van Knokke worden, maar van heel de Belgische kust.'

Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, werd niet bekendgemaakt.

Coucke en Versluys willen het hotel nieuw leven inblazen en trekken daarvoor zeven miljoen euro uit. De bedoeling is dat het huidige viersterrenhotel binnenkort een vijfsterrenhotel wordt. Coucke refereert aan een ander hotel van hem - 'Sanglier Des Ardennes'. 'Dat is één van de weinige vijfsterrenhotels die Wallonië rijk is en vandaar weten we ook, een vijfsterrenhotel, dan moet je voldoen aan een checklist', stelt Coucke. 'Dat gaat over airconditioning, portiers, heel veel details', vult Walravens aan. Volgens Coucke heeft het hotel het potentieel om aan die checklist te voldoen en 'hoeft dat absoluut geen drie jaar te duren'.'La Réserve is vandaag het iconische hotel van Knokke. Dit wordt een verhaal van continuïteit en vernieuwing. Continuïteit, want het hotel wordt zeer goed gerund door het team van Eddy Walravens, dat we het vertrouwen blijven geven, maar ook vernieuwing. De horeca stond de laatste tijd enorm onder druk, maar iedereen voelt nu een nieuw elan en dit hotel gaan we proberen naar een volgende dimensie te brengen qua kwaliteit en beleving', duidt Coucke.Bouwpromotor Bart Versluys maakt de renovatieplannen concreet: 'Terwijl het hotel zal openblijven willen we over drie à vijf jaar de lobby volledig vernieuwen, ook de spa en wellness aanpakken, de 110 kamers upgraden en de omgeving een extra dimensie te geven. 'La Réserve' moet niet alleen het paradepaardje van Knokke worden, maar van heel de Belgische kust.' Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, werd niet bekendgemaakt.