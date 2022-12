De zes Makro-winkels in ons land zullen vrijdag 30 december voor de laatste dag open zijn. Dat meldt de gespecialiseerde website Gondola en wordt bevestigd in vakbondskringen. Het personeel van Makro krijgt vanaf 31 december 'vrijstelling van prestaties' en zou indien mogelijk nog uitbetaald worden tot aan de dag van het faillissement of de vereffening.

Maandag vond een bijzondere ondernemingsraad plaats bij Makro. De directie bevestigde daar de sluitingsdatum, zegt Johan Van Loon van ACV Puls. Of ze nadien zal kiezen voor de vereffening of faillissement is nog geen uitgemaakte zaak. 'Maar ik vermoed dat het niet lang zal duren voor er duidelijkheid is, vermoedelijk reeds op 4 januari, want elke dag dat men wacht kost dit het bedrijf geld', klinkt het.

De groep Makro Cash & Carry Belgium kreeg in september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers, tot midden januari. Daarop volgde een procedure om de winkelketen volledig of in delen te verkopen. De groep bestaat uit elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro.

De Metrowinkels zullen worden overgenomen door het Nederlandse Sligro en één winkel (Evergem) door Horeca De Zon. Voor de Makro-winkels was er slechts één bod, maar dat werd verworpen. Als het begin volgend jaar tot een vereffening of faillissement komt, verliezen meer dan 1.300 mensen hun baan.

