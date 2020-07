De werknemers van de Machelse vestiging van warenhuisketen Makro hebben maandag het werk neergelegd. De vakbonden vrezen een nieuwe herstructurering en eisen duidelijkheid van de directie over de toekomstplannen. Dat meldt de regionale zender RINGtv op zijn website. Op de website van Makro staat dat de winkel in Machelen maandag "uitzonderlijk gesloten is".

"De ongerustheid onder de mensen in deze Makro-vestiging is groot. Het assortiment wordt afgebouwd, maar niemand weer waarom. We eisen duidelijkheid van de lokale directie. De hele coronaperiode hebben de werknemers zich uit de naad gewerkt. We hebben prima omzetcijfers gehaald. Nu opnieuw snoeien in het personeelsbestand zou onbegrijpelijk zijn", aldus vakbbondsafgevaardige Eddy Jespers aan RINGtv. Noch bij de directie, noch bij de vakbonden was meteen iemand bereikbaar voor verdere commentaar.

