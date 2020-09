De Colombiaanse familie Santo Domingo is allerminst tevreden met de gang van zaken bij AB InBev, 's werelds grootste brouwer. In oktober 2016 ruilde een van de machtigste en rijkste Colombiaanse families haar belang in SABMiller voor nieuwe aandelen van AB InBev. Maar wat een droomhuwelijk moest worden, werd een kater van jewelste door de fors gedaalde aandelenkoers van AB InBev.

Vorige week werd officieel wat al langer de ronde deed in de markt. AB InBev is op zoek naar een nieuwe CEO. De magie rond Carlos Brito, CEO sinds 2006, is verdwenen. De overname van het nummer twee, SABMiller, in oktober 2016 moest de ultieme bekroning worden. Maar de referentieaandeelhouders van SABMiller, die in ruil voor hun inbreng nieuwe aandelen van AB InBev kregen, zitten vandaag met een kater. Dat zijn de Amerikaanse beursgenoteerde sigarettenfabrikant Altria (Marlboro en Philip Morris) en de Colombiaanse familie Santo Domingo. Hun gemor wordt steeds luider.In oktober 2016 kregen de Colombianen nieuwe AB InBev aandelen ter waarde van 8,07 miljard euro, plus 2,28 miljard euro cash. Die cash keerde de familie uit als superdividend. Maar de waardering van de AB InBev-aandelen is een ander paar mouwen. De familie kocht kort na de overname nog eens 6 miljoen aandelen bij, voor 592 miljoen euro. De familie Santo Domingo heeft iets meer dan 5 procent in de brouwer. Die aandelen zitten in de Luxemburgse familieholding BevCo.Die aandelen, met een initiële waarde van 8,66 miljard euro, zijn vandaag miljarden minder waard (zie tabel) door de fel gezakte beurskoers van AB InBev. Wat de zaak helemaal bitter doet smaken voor de Colombianen: in het najaar van 2005 kocht SABMiller de brouwerijen van de familie Santo Domingo. Die transactie werd toen op 7,8 miljard dollar (6,5 miljard euro) gewaardeerd. Het belang van de Colombianen in AB InBev is vandaag minder waard. Al een geluk dat ze er in 2016 nog ruim 2 miljard euro cash bij kregen.De beurskoers van AB InBev moet voor de Zuid-Amerikanen dus heel dringend omhoog. Want de familie, een van de rijkste en machtigste in Colombia, is verliezen niet gewoon. De sterke man van de familie, en bestuurder bij AB InBev, is Alejandro Santo Domingo (43). Hij werd door zijn vader Julio Mario Santo Domingo III als kroonprins aangewezen voor die in 2011 overleed. Julio Mario had in Colombia een van de machtigste zakenimperia uitgebouwd in autoproductie, banken, media, telefonie en verzekeringen. Hij woonde al decennia in New York, op de vlucht voor het gewelddadige klimaat in zijn land. Ook Alejandro woont in Manhattan.Voor de familie is haar brouwerij Bavaria hét kroonjuweel. Bavaria heeft ijzersterke posities in Colombia (98% marktaandeel) en Peru (97% marktaandeel). De twee landen zijn enorme winstmachines, ze prijkten het voorbije halfjaar op de zesde en zevende plaats van grootste winstmakers bij AB InBev. Een opmerkelijke prestatie voor relatief kleine bierlanden. Ze moeten enkel de mastodonten Verenigde Staten, Brazilië, China, Mexico en de eurozone laten voorgaan.De familie Santo Domingo kijkt het koersverval bij AB InBev dus met lede ogen aan. Ze gooit de handdoek weliswaar nog niet in de ring. Dat kan ook niet, want het leeuwendeel van haar aandelen kan ze pas vanaf volgend najaar eventueel verkopen. Dat werd zo overeengekomen bij de overname van SABMiller. Maar los daarvan beschouwt de familiale holding BevCo de investering in AB InBev als een langetermijninvestering. BevCo stelt wél dat het geen betekenisvolle invloed kan uitoefenen bij de wereldbrouwer. De familie heeft met Alejandro Santo Domingo slechts één niet-uitvoerende bestuurder in de raad van bestuur. Die telt vijftien leden.