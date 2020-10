De ondernemingsrechtbank van Mechelen neemt volgende maandag een beslissing over het verzoekschrift tot bescherming tegen schuldeisers dat door Mega World werd neergelegd. Dan wordt ook beslist of er een gerechtelijke reorganisatie wordt toegestaan, en of er eventueel een tijdelijke bewindvoerder wordt aangesteld.

Het dossier werd maandagochtend gepleit voor de ondernemingsrechtbank, de rechter zal binnen de week een beslissing nemen. Dat laat persrechter Frank Vennekens weten.

Mega World nam winkelketen Blokker over en diende op 15 oktober een verzoekschrift in om de gerechtelijke reorganisatieprocedure op te starten. De bedoeling van Mega World is om bescherming tegen de schuldeisers te krijgen, maar om welke schulden het gaat en hoe groot de put is, blijft onduidelijk. COO Rudy Claes liet afgelopen vrijdag weten dat het bedrijf een herstelplan heeft opgesteld met de focus op kostencontrole.

De voorbije maanden werden al heel wat vragen gesteld bij de overname door de Nederlandse zakenman Dirk Bron. Die heeft een kwalijke reputatie in zijn thuisland en moet er zelfs terechtstaan voor fraude. Vakbond ACV Puls diende vorige week een klacht in tegen eigenaar Dirk Bron. Die klacht maakt geen deel uit van het dossier dat voorligt op de ondernemingsrechtbank.

Het dossier werd maandagochtend gepleit voor de ondernemingsrechtbank, de rechter zal binnen de week een beslissing nemen. Dat laat persrechter Frank Vennekens weten. Mega World nam winkelketen Blokker over en diende op 15 oktober een verzoekschrift in om de gerechtelijke reorganisatieprocedure op te starten. De bedoeling van Mega World is om bescherming tegen de schuldeisers te krijgen, maar om welke schulden het gaat en hoe groot de put is, blijft onduidelijk. COO Rudy Claes liet afgelopen vrijdag weten dat het bedrijf een herstelplan heeft opgesteld met de focus op kostencontrole. De voorbije maanden werden al heel wat vragen gesteld bij de overname door de Nederlandse zakenman Dirk Bron. Die heeft een kwalijke reputatie in zijn thuisland en moet er zelfs terechtstaan voor fraude. Vakbond ACV Puls diende vorige week een klacht in tegen eigenaar Dirk Bron. Die klacht maakt geen deel uit van het dossier dat voorligt op de ondernemingsrechtbank.