Lynn Wesenbeek maakt comeback op het scherm bij Kanaal Z

Het programma Z-Talk in de weekendlus op Kanaal Z krijgt een opfrisbeurt, zowel visueel als inhoudelijk. 'We zetten een ploeg in van vier sterke interviewers, die elkaar wekelijks afwisselen. 'Ze leggen elk hun eigen accenten in de keuze van thema's en gasten', verduidelijkt hoofdredacteur Kris Vera.

Gui Polspoel nam eerder al de politieke interviews voor zijn rekening in Z-Talk. De andere afleveringen van Z-Talk nam Véronique Goossens, die sinds september aan de slag is als adjunct-hoofdeconoom bij de bank Belfius, voor haar rekening. 'Polspoel is onze vaste waarde, een doorgewinterde journalist die de Wetstraat al langer kent dan de meeste gasten die hij op bezoek krijgt', aldus Kris Vera. Polspoel krijgt versterking van nieuwsankers An Hofman en Stijn Wuyts, die hun reportagewerk voor Z-Nieuws zullen afwisselen met presenteren.

Lynn Wesenbeek wordt dus het nieuwe gezicht bij het team van Kanaal Z. 'Toen ik zes jaar geleden abrupt afscheid moest nemen als nieuwsanker bij VTM was dat wel even slikken', zegt ze. 'Mijn terugkeer naar een nieuwsstudio doet deugd', voegt Wesenbeek eraan toe.

De ondernemerswereld is Lynn Wesenbeek overigens niet vreemd. Ze startte haar carrière namelijk bij Bank of America. Sinds haar vertrek bij VTM in 2012 werkt ze onder meer als zelfstandig moderator voor bedrijfsevenementen. 'Debatten leiden, mensen interviewen, het ligt in het verlengde van wat ik jaren heb gedaan', aldus de nieuwe aanwinst van de businesszender. Wesenbeek won in 1987 de Miss België-verkiezing. Bij de start van VTM in 1989 werd ze een van de gezichten van de commerciële zender.

Het programma Z-Talk op Kanaal Z wordt uitgezonden in de weekendlus van zaterdagmorgen tot maandagavond.