LVMH, het grootste luxeconcern ter wereld, heeft het voorbije jaar recordresultaten geboekt.

De omzet ging bijna een kwart hoger tot 79 miljard euro. Netto bleef 14 miljard euro over, een groei met 17 procent. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de groep achter merken zoals Dior of Louis Vuitton.

Luxegoederen van LVMH deden het vorig jaar vooral goed in Europa, de VS en Japan. De verkoop ging wat trager in de laatste drie maanden van het jaar, als gevolg van coronabeperkingen in de belangrijke Chinese markt. De groep ging in januari evenwel goed uit de startblokken.

LVMH zegt met vertrouwen naar 2023 te kijken, maar blijft "waakzaam" gezien de huidige onzekerheden, aldus topman Bernard Arnault.

De beurswaarde van LVMH heeft - als eerste bedrijf in Europa - de kaap van 400 miljard euro gehaald. Ook voor grote baas Bernard Arnault was het geen slecht jaar. Hij schopte het in 2022 tot rijkste mens ter wereld, voor onder meer Elon Musk and Jeff Bezos.

