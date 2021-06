De topman van energiebedrijf Luminus, Grégoire Dallemagne, komt aan het hoofd te staan van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG).

Dallemagne is tot nieuwe voorzitter gekozen voor een termijn van drie jaar. Hij volgt Philippe Van Troeye op, voormalig topman van Engie Electrabel.

De CEO van Luminus was al eerder voorzitter van de spreekbuis van de bedrijven uit de energiesector, tussen 2015 en 2018.

Het nieuwe voorzitterschap komt op een belangrijk moment voor de elektriciteits- en gassector. De sector wil immers het voortouw nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, klinkt het.

Dallemagne is tot nieuwe voorzitter gekozen voor een termijn van drie jaar. Hij volgt Philippe Van Troeye op, voormalig topman van Engie Electrabel. De CEO van Luminus was al eerder voorzitter van de spreekbuis van de bedrijven uit de energiesector, tussen 2015 en 2018. Het nieuwe voorzitterschap komt op een belangrijk moment voor de elektriciteits- en gassector. De sector wil immers het voortouw nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, klinkt het.