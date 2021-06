Duits luchtvaartconcern Lufthansa wil binnen enkele maanden miljarden aan overheidssteun uit de coronacrisis terugbetalen. Dat heeft topman Carsten Spohr vrijdag aangekondigd op de National Aviation Conference in het Duitse Schönefeld.

'We waren een van de eerste bedrijven die gered werden door de federale overheid. We willen ook een van de eerste bedrijven zijn die reddingsfondsen zullen terugbetalen', aldus Spohr. De uiteindelijke streefdatum voor de terugbetaling is 26 september, wanneer er in Duitsland een nieuw parlement en een nieuwe bondskanselier gekozen wordt.

Duitsland, Oostenrijk, België en Zwitserland hadden 9 miljard euro aan overheidssteun toegezegd aan de groep na de ineenstorting van het bedrijfsleven als gevolg van de coronapandemie. Ons land probeerde op die manier dochteronderneming Brussels Airlines door de crisis te helpen. Met die steun werd de groep van de ondergang gered.

