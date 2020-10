De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moederbedrijf van Brussels Airlines, noemt extra kostenbesparingen door de coronacrisis noodzakelijk.

Dat heeft de directie zondag in een brief aan het personeel laten weten.

De luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa-groep kunnen tijdens de winterperiode 2020/21 maar een kwart van de diensten aanbieden in vergelijking met vorig jaar, omdat de passagiersaantallen wellicht een vijfde zijn van wat ze vorig jaar waren, luidt het in de brief.

Lufthansa is er wel in geslaagd om het inkomensverlies van 1 miljoen euro per uur bij het begin van de pandemie terug te dringen naar 1 miljoen euro elke twee uur, klinkt het voorts.

Maar 'we moeten de huidige inspanningen om de kosten te beperken, nog versterken'. Een van de maatregelen die Lufthansa nu neemt, is 125 vliegtuigen aan de grond houden die aanvankelijk opgenomen zouden worden in het winterprogramma. 'Ons oorspronkelijke plan om tegen het jaareinde weer 50 procent van de capaciteit aan te bieden, is niet langer haalbaar', zo staat in de brief.

De directie zegt wel vastberaden te zijn om 'minstens 100.000 van de 130.000 werknemers van het bedrijf aan boord te houden'.

Vorige week maakte Lufthansa bekend dat het in de eerste negen maanden van het jaar een operationeel verlies leed van 4,1 miljard euro. Dat bedrag zal in de laatste maanden van het jaar nog beduidend oplopen, zo staat nog in de brief

Dat heeft de directie zondag in een brief aan het personeel laten weten.De luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa-groep kunnen tijdens de winterperiode 2020/21 maar een kwart van de diensten aanbieden in vergelijking met vorig jaar, omdat de passagiersaantallen wellicht een vijfde zijn van wat ze vorig jaar waren, luidt het in de brief. Lufthansa is er wel in geslaagd om het inkomensverlies van 1 miljoen euro per uur bij het begin van de pandemie terug te dringen naar 1 miljoen euro elke twee uur, klinkt het voorts. Maar 'we moeten de huidige inspanningen om de kosten te beperken, nog versterken'. Een van de maatregelen die Lufthansa nu neemt, is 125 vliegtuigen aan de grond houden die aanvankelijk opgenomen zouden worden in het winterprogramma. 'Ons oorspronkelijke plan om tegen het jaareinde weer 50 procent van de capaciteit aan te bieden, is niet langer haalbaar', zo staat in de brief. De directie zegt wel vastberaden te zijn om 'minstens 100.000 van de 130.000 werknemers van het bedrijf aan boord te houden'. Vorige week maakte Lufthansa bekend dat het in de eerste negen maanden van het jaar een operationeel verlies leed van 4,1 miljard euro. Dat bedrag zal in de laatste maanden van het jaar nog beduidend oplopen, zo staat nog in de brief