Lufthansa schrapt vrijdag 800 vluchten. Dat besliste de Duitse luchtvaartmaatschappij nadat de piloten een staking hadden aangekondigd. Verschillende vluchten van en naar Brussels Airport zijn getroffen.

Het gaat om 'nagenoeg alle vluchten van en naar Frankfurt en München'. Zowat 130.000 reizigers zijn getroffen, aldus Lufthansa. Zij kunnen hun vlucht omboeken.

Voor Zaventem zijn de meeste Lufthansa-vluchten van en naar Frankfurt en München geschrapt, zo leert de website van Brussels Airport donderdagnamiddag. Voor Frankfurt zijn alle vijf heen- en terugvluchten van Lufthansa geschrapt. Voor München zijn drie van de vijf heen- en terugvluchten van Lufthansa geschrapt van en naar Brussels Airport.

De twee verbindingen van dochtermaatschappij Brussels Airlines op Frankfurt vliegen zoals gepland, net als de twee verbindingen met München. Bij Brussels Airlines zelf is er dan ook geen hinder door de pilotenstaking bij het moederbedrijf, verduidelijkt de woordvoerster. Waarschijnlijk zal Brussels Airlines extra, omgeboekte, passagiers hebben door de geschrapte Lufthansa-vluchten.

De piloten van Lufthansa en Lufthansa Cargo leggen vrijdag het werk neer, nadat hun vakbond Vereinigung Cockpit een nieuw loonvoorstel van de directie had afgewezen. Personeelsdirecteur Michael Niggemann noemde het een 'zeer goed, sociaal evenwichtig voorstel', dat er kwam 'ondanks de aanslepende lasten van de coronacrisis en onzekere vooruitzichten voor de wereldeconomie'.

Vereinigung Cockpit wil dat de lonen dit jaar verhogen met 5,5 procent en vanaf volgend jaar automatisch worden geïndexeerd. Daarnaast zijn er ook spanningen over de toekomststrategie van de groep Lufthansa, waar ook Brussels Airlines deel van uitmaakt.

Vluchten van de Duitse Lufthansa-dochter Eurowings zijn niet getroffen door de staking.

