Het luchtvaartconcern Lufthansa, waar Brussels Airlines deel van uitmaakt, heeft de coronacrisis nog niet overwonnen. 'We bereiden ons erop voor dat het nogmaals een lange, koude winter wordt voor ons als luchtvaartmaatschappij', zo heeft topman Carsten Spohr gezegd.

De luchtvaartsector werd als een van de eerste door de coronapandemie getroffen, en zal er ook als een van de laatste weer bovenop komen. 'De weg naar normaliteit zal voor ons langer duren dan voor vele anderen', zo zei Spohr.

Hij is vooral pessimistisch over de heropening van de langeafstandsbestemmingen. Voor Noord-Amerika doet Spohr geen voorspellingen meer, nadat hij eerder van eind september gewag had gemaakt. En de Chinese markt zal volgens hem niet voor het tweede kwartaal van 2022 weer opengaan.

Over de zomer is Spohr redelijk tevreden. Lufthansa zou in het derde kwartaal - met daarin de zomervakantie - winstgevend moeten zijn, klonk het eerder. Over het hele jaar zal er wel nog verlies zijn.

De groep zal vanaf september 90 procent van de bestemmingen aanbieden waarop voor corona gevlogen werd. Maar de vliegtuigen van de merken Lufthansa, Swiss, Austrian en Brussels Airlines vliegen minder regelmatig en zijn meestal ook minder bezet. De capaciteit - het totaal aangeboden zitjes - lag in het tweede kwartaal maar op 29 procent van het niveau van voor corona. Dat zou in het derde kwartaal 50 procent moeten zijn en 60 procent tegen het jaareinde. Over het volledige jaar zou Lufthansa zo uitkomen op 40 procent.

De vrachtafdeling Lufthansa Cargo blijft het lichtpunt van de groep in coronatijden. De divisie zou dit jaar een operationele winst van minstens een miljard euro moeten boeken.

De luchtvaartsector werd als een van de eerste door de coronapandemie getroffen, en zal er ook als een van de laatste weer bovenop komen. 'De weg naar normaliteit zal voor ons langer duren dan voor vele anderen', zo zei Spohr. Hij is vooral pessimistisch over de heropening van de langeafstandsbestemmingen. Voor Noord-Amerika doet Spohr geen voorspellingen meer, nadat hij eerder van eind september gewag had gemaakt. En de Chinese markt zal volgens hem niet voor het tweede kwartaal van 2022 weer opengaan. Over de zomer is Spohr redelijk tevreden. Lufthansa zou in het derde kwartaal - met daarin de zomervakantie - winstgevend moeten zijn, klonk het eerder. Over het hele jaar zal er wel nog verlies zijn. De groep zal vanaf september 90 procent van de bestemmingen aanbieden waarop voor corona gevlogen werd. Maar de vliegtuigen van de merken Lufthansa, Swiss, Austrian en Brussels Airlines vliegen minder regelmatig en zijn meestal ook minder bezet. De capaciteit - het totaal aangeboden zitjes - lag in het tweede kwartaal maar op 29 procent van het niveau van voor corona. Dat zou in het derde kwartaal 50 procent moeten zijn en 60 procent tegen het jaareinde. Over het volledige jaar zou Lufthansa zo uitkomen op 40 procent. De vrachtafdeling Lufthansa Cargo blijft het lichtpunt van de groep in coronatijden. De divisie zou dit jaar een operationele winst van minstens een miljard euro moeten boeken.