De activiteiten op de luchthaven van Charleroi zullen vanaf donderdagochtend weer zoals normaal verlopen. Dat zegt CEO Philippe Verdonck woensdag aan Belga. De stakers krijgen hun zin: er komt voorlopig geen tweede bedrijf voor de veiligheidscontroles van de passagiers.

De staking van het veiligheidspersoneel trof de voorbije dagen duizenden passagiers die vanop Brussels South Charleroi Airport (BSCA) wilden vertrekken. Ook woensdag is de luchthaven dicht voor vertrekkende passagiers.

Dinsdagavond - nadat al besloten was BSCA woensdag te sluiten voor vertrekkende reizigers - kwamen vakbonden en BSCA Security (een onderaannemer van de luchthaven) nog tot een voorakkoord. Daarin staat dat er voorlopig toch geen tweede operator komt voor de veiligheidscontroles van de passagiers.

De aankondiging dat er een tweede speler zou komen, was de aanleiding tot de staking van het veiligheidspersoneel van Security Masters.

Verdonck verwacht dat donderdag alle vluchten verzekerd zullen kunnen worden.

