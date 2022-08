Ook in de maanden september en oktober zal er op Schiphol een maximumaantal reizigers gelden. Dat heeft de Nederlandse luchthaven dinsdag bekendgemaakt.

In september kunnen er maximaal 67.500 reizigers per dag lokaal vertrekken. In oktober gaat het om 69.500 reizigers. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen vooral in de herfstvakantie moeten ingrijpen. Op basis van de nu verkochte tickets worden in die weken gemiddeld 3.500 reizigers per dag te veel verwacht.

Schiphol stelde voor juli en augustus voor het eerst beperkingen in voor het aantal vertrekkende reizigers. De luchthaven kampt met aanhoudende personeelstekorten bij de beveiliging en afhandelaars. Sinds april zijn er geregeld ellenlange wachtrijen op Schiphol.

Als gevolg van de bijkomende beperkingen vrezen luchtvaartmaatschappijen miljoenen euro's extra inkomsten mis te lopen. Dat bedrag komt bovenop de schade die ze deze zomer al leden, benadrukt Marnix Fruitema. Hij is de voorzitter van Barin, de belangenvereniging van de in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen. Fruitema noemt de aankondiging van Schiphol 'zeer teleurstellend' en 'onverwacht'.

Hij wijst erop dat de luchthaven eerder nog zei dat het in augustus weer beter zou gaan. 'Ik weet ook niet meer wat ik van Schiphol moet geloven.' De Barin-voorzitter geeft aan dat Schiphol in het buitenland reputatieschade oploopt. Inmiddels zouden ook al enkele maatschappijen overwegen om het aantal vluchten op Schiphol te verminderen of een andere Europese hub te zoeken.

Fruitema noemt geen namen maar schetst wel dat iedereen in de luchtvaart die vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Azië naar Schiphol kijkt, afgeschrikt wordt door alle chaos op de luchthaven.

Luchtvaartmaatschappi KLM heeft intussen al laten weten de verkoop van vliegtickets vanaf Schiphol in september en oktober te beperken om annulaties te voorkomen.

