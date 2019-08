Luc Vandenbulcke, die sinds begin dit jaar aan het hoofd staat van DEME, ziet nog veel groeimogelijkheden voor de maritieme bouwgroep. "Wij kijken naar de lange termijn. De grote problemen van deze tijd zijn voor ons hobbels in de weg."

Sinds begin dit jaar is Luc Vandenbulcke de CEO van de groep DEME, als opvolger van Alain Bernard. Voor een koerswijziging, of zelfs maar een accentverschuiving, heeft dat niet gezorgd. "Ik ben hier al 22 jaar, en de jongste tien jaar hebben Alain en ik zeer nauw samengewerkt in de uitbouw van de offshore-activiteiten. Dat was de grote groeipoot in die periode."

...