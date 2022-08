Koekjesbakker Lotus Bakeries heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 6,1 procent meer koekjes verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks prijsverhogingen. Dat meldt het bedrijf uit het Oost-Vlaamse Lembeke.

Lotus Bakeries, maker van onder meer Biscoff-speculoos en Dinosauruskoeken, draaide in de eerste jaarhelft 416,8 miljoen euro omzet. Dat is een toename met 14,1 procent tegenover de eerste helft van 2021. De nettowinst steeg met 8,1 procent tot 52,7 miljoen euro.

De voor Lotus strategisch belangrijkste activiteiten, de speculooskoekjes en de gezondere snacks (de afdeling 'natural foods'), waren volgens het bedrijf de motor van de sterke groei, met omzetstijgingen van respectievelijk 17 en 30 procent.

Lotus Bakeries blijft zijn productie uitbreiden om verder te groeien. Er is sprake van een versnelling van het investeringsprogramma. Het bedrijf kondigde al een nieuwe fabriek aan in Thailand. Die moet vanaf 2026 koekjes leveren. CEO Jan Boone ziet 'immens groeipotentieel' in Azië.

Maar ook in de VS en in eigen land breidt Lotus zijn productiecapaciteit verder uit. Tegen eind september moet een tweede deegbereidingskamer in de Belgische fabriek operationeel zijn en tegen het einde van het jaar wil het bedrijf er ook een nieuwe productielijn voor sandwichkoekjes opstarten.

De producten moeten wel betaalbaar blijven, benadrukt het bedrijf. 'Daarom zal Lotus Bakeries de marges en de winstgevendheid blijven ondersteunen door besparingen, operationele en logistieke efficiëntieverbeteringen, via de productmix en prijszetting', luidt het

