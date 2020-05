Lotus Bakeries trekt zijn belang in het Britse Natural Balance Foods op van 67,5 procent van de aandelen tot 97,9 procent. Daarvoor heeft Lotus een akkoord met de oprichters van de Britse producent van gezonde tussendoortjes.

De oprichters van Natural Balance Foods (NBF) behouden 2,1 procent omdat ze 'deelgenoot willen blijven van het groeiverhaal van Natural Balance Foods', meldt Lotus in een persbericht. "

Oprichters Jamie en Greg Combs blijven betrokken als adviseurs om ervoor te zorgen dat het DNA van de merken behouden blijft.

NBF verkoopt onbewerkte tussendoortjes onder de merken Näkd en Trek. De oprichters van NBF zullen tot eind dit jaar operationeel betrokken blijven. Operationeel directeur Gareth Dunne zal aangesteld worden als waarnemend managing director en rapporteren aan Isabelle Maes, die aan het hoofd staat van de divisie Natural Foods.

Volgens Lotus Bakeries vertegenwoordigt de overname prijs een multiple van 1,7 keer de huidige nettoverkoop.

De oprichters van NBF en Lotus Bakeries gingen in 2015 een strategisch partnerschap aan, waarbij Lotus 67,5 procent van de aandelen verwierf. Het resterende belang bleef in handen van de oprichters, die ook nauw betrokken bleven bij de operactionele activiteiten van NBF.

