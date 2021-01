Na een onderzoek van de Belgische, Nederlandse en Franse fiscus heeft koekjesbakker Lotus Bakeries, onder meer bekend van zijn speculoos, 320.000 euro vennootschapsbelasting moeten bijbetalen als fiscale rechtzetting. Dat schrijft Le Soir vrijdag op basis van vertrouwelijke documenten die de Franse nieuwssite Mediapart heeft kunnen inkijken.

Het bedrijf uit het Oost-Vlaamse Lembeke was een van de bedrijven tegen wie in 2019 grensoverschrijdende controles werden uitgevoerd. In de documenten wordt er op gewezen dat Frankrijk de tweede grootste markt is voor Lotus, en goed is voor zowat 15 procent van de verkoop. 'Maar de brutomarge in Frankrijk is van 2012 naar 2015 gezakt van 5 naar 0,5 procent, terwijl de omzet in diezelfde periode toenam van 38 naar 63 miljoen euro', klinkt het.

De zetel van Lotus Bakeries International und Schweiz AG bevindt zich in het kanton Zug. Vele grote bedrijven hebben er hun hoofdkwartier vanwege het gunstige belastingklimaat. De brutomarge die in Frankrijk gemaakt werd, werd getransfereerd naar Zug, en dat ten koste van onder meer de Franse fiscus.

Het bedrijf uit het Oost-Vlaamse Lembeke was een van de bedrijven tegen wie in 2019 grensoverschrijdende controles werden uitgevoerd. In de documenten wordt er op gewezen dat Frankrijk de tweede grootste markt is voor Lotus, en goed is voor zowat 15 procent van de verkoop. 'Maar de brutomarge in Frankrijk is van 2012 naar 2015 gezakt van 5 naar 0,5 procent, terwijl de omzet in diezelfde periode toenam van 38 naar 63 miljoen euro', klinkt het. De zetel van Lotus Bakeries International und Schweiz AG bevindt zich in het kanton Zug. Vele grote bedrijven hebben er hun hoofdkwartier vanwege het gunstige belastingklimaat. De brutomarge die in Frankrijk gemaakt werd, werd getransfereerd naar Zug, en dat ten koste van onder meer de Franse fiscus.