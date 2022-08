Lotus Bakeries bouwt koekjesfabriek in Azië

Lotus Bakeries, de koekjesfabrikant uit het Oost-Vlaamse Lembeke, zal binnenkort niet alleen in België en in de Verenigde Staten, maar ook in Azië onder de merknaam Biscoff speculoos maken. Vanaf 2026 beschikt de groep als alles goed gaat over een derde fabriek, die in Thailand wordt gevestigd.