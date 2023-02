Ons gehoor is belangrijk. Oordoppen kunnen sexy zijn. Zo is het Belgische Loop Earplugs erin geslaagd het voorbije jaar 2 miljoen oordoppen te verkopen, goed voor een omzet van 42 miljoen euro. De officiële partner van het dancefestival Tomorrowland zette in vier jaar een groei van 15.250 procent neer.

Het is niet makkelijk om Dimitri O en Maarten Bodewes, het duo achter Loop Earplugs, samen te pakken te krijgen. De eerste vertoeft in het Antwerpse hoofdkantoor, de tweede bemant het overzeese vlaggenschip in New York. Het gesprek moet dus via videocall doorgaan. "Wanneer we een unicorn (een start-up die meer dan 1 miljard dollar waard is, nvdr) zullen worden? We werden gewaarschuwd voor die vraag", lacht O. Dat ze die ambitie eerder zelf al hadden uitgesproken, laten we maar even in het midden. "Maar om op die vraag te antwoorden: als we onze berekeningen mogen geloven, moet het binnen drie à vijf jaar kunnen lukken. Als ik me niet vergis, zouden we dan de eerste eenhoorn in direct-to-consumer-hardware van België zijn", aldus Bodewes. Loop Earplugs is het bewijs dat er zelfs achter oordoppen een miljoenenbusiness kan schuilgaan. Drie modellen, vijftien kleuren en soms een collectie in beperkte oplage: meer was er niet nodig om van het simpele product een elegant accessoire te maken. Al kan het nog beter, want dit jaar staan meer dan tien productlanceringen op de planning, gaand van nieuwe kleuren en materialen tot aanvullende gadgets die bij de oordoppen passen. "Loop evolueert van een functioneel product naar een emotioneel lifestyleaccessoire", zegt O. "Daarom zetten we meer en meer in op stijl. We werken samen met lokale opkomende modefotografen als Stig de Block en Marie Wynants, en spelen in op trends om ons product op een andere manier naar voren te brengen."

Al kan het nog beter, want dit jaar staan meer dan tien productlanceringen op de planning, gaand van nieuwe kleuren en materialen tot aanvullende gadgets die bij de oordoppen passen. "Loop evolueert van een functioneel product naar een emotioneel lifestyleaccessoire", zegt O. "Daarom zetten we meer en meer in op stijl. We werken samen met lokale opkomende modefotografen als Stig de Block en Marie Wynants, en spelen in op trends om ons product op een andere manier naar voren te brengen." "Daarnaast investeren we 7 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling", zegt Bodewes. "We bekijken of we naast onze passieve oordoppen ook actieve - met elektronica - op de markt kunnen brengen. Of een model waarbij de gebruiker zelf kan switchen tussen verschillende dempingsstanden naargelang de situatie waarin hij zich bevindt. Als we op lange termijn willen blijven groeien, moeten we focussen op nieuwe producten die problemen van klanten oplossen." Toch is de start van Loop Earplugs in 2016 heel wat traditioneler. Het idee ontstond uit een gedeelde frustratie van Bodewes en O. Een nachtje uitgaan is altijd leuk, tot je oren de volgende ochtend nog altijd fluiten van de dreunende bassen en pompende beats van enkele uren eerder. Het zou logisch moeten zijn om de oren te beschermen, maar helaas bungelen oordoppen ergens onderaan in het lijstje van noodzakelijke attributen op een festival of in een dancing. "Oordoppen zijn altijd stiefmoederlijk behandeld", zegt O. "Ook door onszelf. Niemand wil met lelijke fluorescerende tjoepen rondlopen. En niet iedereen kan enkele honderden euro's neertellen voor een paar dat op maat gemaakt wordt bij de audioloog. We wilden dus een betaalbaar alternatief op de markt brengen, dat er ook nog eens goed uitziet. Dat zet een sneeuwbaleffect in gang, want als oordoppen een leuk accessoire worden, is er minder schroom om ze te dragen. Op festivals zie je tegenwoordig meer bezoekers met dan zonder oordoppen. Uiteindelijk moeten ze even vanzelfsprekend zijn om het gehoor te beschermen als een zonnebril dat is tegen de uv-straling van de zon." De ambitie van Bodewes en O was duidelijk: iedereen aan de oordoppen krijgen. Correctie: oordoppen sexy maken, zodat iedereen ze wíl dragen. In eerste instantie richtte Loop Earplugs zich alleen op het nachtleven. De oordoppen moesten dus enkele decibels muziek wegnemen, zonder aan de beleving te raken of ervoor te zorgen dat mensen niet meer met elkaar zouden kunnen praten. Heel kleinschalig en met een beperkt budget werd een eerste collectie op de markt gebracht. De oordoppen boden niet alleen bescherming, ze zagen er ook nog eens heel aantrekkelijk uit. Weg met het stigma, weg met de schaamte op de dansvloer. Het duo was altijd al ambitieus. 'Groei' hangt allicht in neonletters als inspirational quote aan de muren van de kantoorruimtes. De eerste boost in de verkoop gebeurde in 2019 toen de gerenommeerde Amerikaanse krant The New York Times Loop Earplugs tot 'bestearplugs for concerts' bombardeerde. Na het artikel zag de start-up zijn omzet elke maand met 20 tot 40 procent toenemen. De meeste klanten heeft het tot op heden nog altijd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het kleine bedrijf is zo uitgegroeid tot een scale-up waar het Belgische ondernemerslandschap niet naast kan kijken. Op een doordeweekse dag zien Bodewes en O gemakkelijk 200.000 euro binnenlopen. Koppel daar een korting aan op de koopjesdag Black Friday en de daginkomsten stijgen tot 750.000 euro. Dankzij die cijfers werd het bedrijf in oktober vorig jaar bekroond met de Technology Fast 50-award van Deloitte. Die prijs wordt uitgereikt aan het Belgische technologiebedrijf dat over de afgelopen vier jaar de snelste groei kon realiseren. 15.250 procent in het geval van Loop Earplugs. Naast die bekroning was 2022 hoe dan ook een absoluut recordjaar voor de oordoppenproducent. De omzet steeg met 350 procent tot 42 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De ebit landt op 7 procent van de omzet, goed voor 3 miljoen euro winst. In de jaren van explosieve groei was daar natuurlijk ook de coronapandemie. En nee, die is niet geruisloos langs Loop Earplugs geslopen. Toen het nachtleven in maart 2020 volledig stilviel, viel ook de verkoop van oordoppen stil. Of toch niet helemaal. Bodewes en O deden marktonderzoek naar wie wel nog een bestelling plaatste. Dat creëerde een uitgebreide groep van potentiële nieuwe klanten. Zo wordt het Experience-model nu aanbevolen voor het nachtleven en festivals, maar ook voor motorrijders, omdat de oordop een evenredige demping van alle geluidsfrequenties aanbiedt. Engage wordt daarentegen onder meer aangeraden aan ouders. "Dat moeten we misschien even nuanceren", zegt O. "Het is geen gehoorbescherming tegen gillende kinderen. Uit onze bevraging bleek dat heel wat ouders die tijdens de pandemie moesten thuiswerken behoefte hadden aan geluidsdemping. Die oordoppen halen alleen het overtollige lawaai weg, waardoor ze de focus kunnen verhogen. Het werkt voor alle mensen met geluidsensitiviteit, maar bij uitbreiding voor iedereen die vaak een vol hoofd heeft of zich bewust of onbewust ergert aan luide omgevingen." De gebruikersdifferentiatie was al in beweging voor de hele wereld werd lamgelegd. "Na zes tot negen maanden konden we hele nieuwe doelgroepen bereiken", zegt Bodewes. "Dankzij de pandemie hebben we geleerd dat de meeste mensen oordoppen dragen tegen storende geluiden en niet tegen te luide muziek, zoals algemeen wordt aangenomen." Dat neemt niet weg dat festivals een grote afzetmarkt blijven voor het bedrijf. Loop Earplugs heeft een driejarig contract met Tomorrowland. Na een eerste erg succesvolle editie worden de oordoppen ook komende zomer op het festivalterrein in Boom verkocht. Daarvoor maakt het bedrijf altijd een speciale uitvoering die past bij het thema van het dancefestival. "Ons product draagt bij aan de magische ervaring van het hele gebeuren", zegt O. "Zulke kansen zijn voor ons de ideale gelegenheid om klanten aan ons te binden. Dit jaar willen we het nog grootser aanpakken en bijdragen aan de hele experience. Meer mag ik daar niet over zeggen." Vandaag worden de oordoppen in meer dan honderd landen gedragen. Er zijn kantoren in Antwerpen, New York, Amsterdam en Sjanghai. Daar lopen honderd voltijdse equivalenten rond. Tegen eind volgend jaar moeten dat er zo'n tweehonderd worden. "We zoeken voornamelijk productontwikkelaars en digitale marketeers", zegt O. "Hoe sneller we groeien, hoe sneller we die getalenteerde mensen moeten vinden", vult Bodewes aan. Het bedrijf lijkt dus voor het eerst met de war on talent geconfronteerd te worden, maar aan de werkomgeving zal het alleszins niet liggen. Loop Earplugs was in 2022 een van de vier winnaars van de Employee Engagement Awards van Herculean Alliance, dat bedrijven bekroont die inzetten op bevlogen werknemers. Bovendien mocht Loop daar ook nog de titel van aantrekkelijkste werkgever aan toevoegen. Die erkenning kreeg het onder meer voor de unieke werkcultuur en bedrijfswaarden. Daaruit vloeiden dan weer enkele opmerkelijke arbeidsvoorwaarden voort. Zo mag elke werknemer een maand op zogenoemde work away. Van dat aanbod maken heel wat collega's gretig gebruik om in het buitenland te gaan werken, sommigen zelfs samen. "Uit een interne bevraging bleek die autonomie het belangrijkst", zegt Bodewes. "Ook de collega's, de impact, de mogelijke leercurve en onze transparantie kwamen daaruit naar voren." Daarnaast krijgen alle werknemers, op welk niveau dan ook, opties op aandelen in het bedrijf. Tot slot wordt iedereen blijvend uitgedaagd tot een risky bet. Dat is een som geld die een werknemer of een groep collega's krijgt om iets nieuws te proberen. "Wij verwachten in ruil een origineel idee waarbij is nagedacht over de return on investment", zegt O. "Het hoeft niet perfect te zijn. Als het succesvol is met een mogelijkheid tot opschalen, dan is dat super. Als het dat niet is, moet het een leerproces zijn over wat de volgende keer beter kan. Dit jaar willen we graag een honderdtal van die projecten zien. Is dat verloren geld? Wij zien het als een investering." "Dit initiatief heeft als doel het start-upgevoel te behouden", verduidelijkt Bodewes. "Een bedrijf starten is beredeneerd gokken. We hebben nu een comfortabele positie waarin onze werknemers dat zelf kunnen ervaren. We willen de snelheid en de innovatie op die manier bestendigen." Ook dit jaar wil de oordopjesmaker zijn omzet zien verdubbelen en de winstgevendheid vasthouden. Extern kapitaal om die groei te verzekeren, is niet nodig. Midden 2020 haalde Loop Earplugs wel meer dan 1 miljoen euro kapitaal op. Dat kwam van bestaande en nieuwe investeerders, waaronder het investeringsfonds Akiles, het investeringsfonds van de Immoweb-oprichter Christophe Rousseaux. Behalve kapitaal werd ook nog financiële schuld opgehaald bij de bestaande relatiebanken. "Het mooie aan een winstgevend bedrijf zijn, is de luxe dat je het alleen kunt doen. We hebben momenteel geen externe investeerders meer nodig", zegt O. "Het helpt dat we een relatief korte cash conversion cycle hebben. We innen het geld op het moment dat de klant betaalt. Dat is een leuke situatie om in te zitten. Van kapitaalsnood is geen sprake." Toch zijn er kandidaat-investeerders en kandidaat-overnemers die zich al in Antwerpen hebben gemeld met een envelopje vol geld. Daar is het duo momenteel niet naar op zoek. "We zijn nog te veel bezig met onze missie om gehoorbescherming onmisbaar te maken", aldus O. "Nu ligt onze aandacht daar, niet bij potentiële overnemers. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat we het nooit zullen overwegen. Er zijn wel scenario's te bedenken waarvoor we kapitaal nodig zullen hebben om te versnellen. Alleen zijn die nu nog niet aan de orde."