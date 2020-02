De toenemende vraag naar maatwerk gaf WCA-Alro vleugels. De specialist in de industriële coating van auto- en vrachtwagenonderdelen kreeg vorig jaar een nieuwe aandeelhouders- structuur.

De jongste jaren maakte WCA-Alro een prachtige turnaround. Het bedrijf dat zijn hoofdkwartier in Genk heeft, is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metaal- en kunststofonderdelen voor de vrachtwagen- en de automobielindustrie. In de nasleep van de wereldwijde economische crisis van 2008 stond WCA-Alro aan de rand van de afgrond, maar dankzij een strategische transformatie veerde het bedrijf weer op. "Aanvankelijk was het bedrijf een zogenoemde bulklakker. We lakten grote series in een beperkt aantal kleuren. Zowat vijf jaar geleden hebben we het geweer van schouder veranderd door ons te profileren als een stuklakker", legt CEO Jan Craenen uit. "Daarnaast hebben we ons aanbod uitgebreid met onder meer montage en just-in-timeleveringen."

Extra potentieel

De strategische transformatie vergde heel wat investeringen. "We hebben de lakinstallatie moeten aanpassen om op een flexibele en rendabele manier de vele kleurenwissels te kunnen doorvoeren. Er kwam een nieuwe band die de gelakte delen automatisch van de laklijn naar de assemblageplaatsen voert en we hebben geïnvesteerd in de digitalisering", somt Jan Craenen op. "Cruciaal voor het welslagen van die transformatie waren onze medewerkers. Zij hebben heel wat specifieke opleidingen gevolgd."

Dankzij een vernieuwde infrastructuur en een verruimd aanbod slaagde WCA-Alro erin enkele langlopende projecten binnenhalen. "Zo lakken we de kunststof onderdelen voor de bumpers van de Audi e-tron en de aanbouwaandelen voor de Mercedes G-klasse AMG", vertelt CFO Jan Ramaekers. Het management ziet veel extra potentieel in de opkomst van de elektrische auto's, die vaak meer lakwerk nodig hebben.

Gimv neemt over

Chemisch ingenieur Luc Thijs ging in 1976 van start met Alro. Door de jaren heen groeide het kleine coatingbedrijf uit tot een gediversifieerde groep met vestigingen in België, Nederland en Slowakije. In 2012 kwamen enkele leden van het managementteam aan boord als mede-aandeelhouders.

Bij gebrek aan opvolgers besliste de oprichter vorig jaar zijn meerderheidsparticipatie te verkopen aan de investeringsmaatschappij Gimv. De operationele leiding bleef in handen van het management. "Met de instap van Gimv hebben we een stabiele, lokale partner gevonden met een uitgebreide kennis in de auto-industrie. We zijn hier echt blij mee, want het is een belangrijke operatie voor het voortbestaan van het bedrijf", zegt Jan Craenen.

