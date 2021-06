De Universiteit Gent en de hr-dienstenleveranvier Liantis bundelen de krachten in een leerstoel 'Welzijn op het werk'. De promotor van de leerstoel is Lieven Annemans, de bekende gezondheidseconoom en auteur van het onlangs verschenen boek Geluk vinden zonder het te zoeken.

De komende drie jaar zal de leerstoel onderzoek doen naar hoe welzijnsbeleid loont voor bedrijven. Liantis en Annemans hopen duidelijkheid te scheppen over welke combinaties van maatregelen op de werkvloer de meeste impact hebben. "Het is voor werkgevers vaak moeilijk om de return on investment (ROI) te zien van investeringen in welzijn op het werk. Dat willen we voor hen scherpstellen", zegt Philip Van Eeckhoute, de gedelegeerd bestuurder van Liantis.

Het onderzoek is onderdeel van UGent@work, een initiatief dat interdisciplinair naar welzijn op het werk kijkt. Onderzoekers van de universiteit en experts van Liantis bepalen samen het wetenschappelijke kader, terwijl de praktijkonderzoeken op de takenlijst van de hr-groep staan.

Het doel is om werkgevers een menukaart te kunnen presenteren zodat zij gericht kunnen investeren in welzijn en geluk op het werk. "Als resultaat mikken we op een suggestiemenu van 'gouden welzijnscombinaties' die we aanreiken aan de werkgevers in dit land. Op basis daarvan kunnen ze dan kiezen wat het beste werkt voor hun situatie", zegt Lieven Annemans.

