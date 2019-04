Lieve Mostrey (CEO Euroclear): 'Een beursgang is mogelijk'

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De Belgische staat nam eind vorig jaar een participatie van 2 procent in Euroclear, een wereldspeler in het settelen van financiële transacties. Het is de voorbode van meer verschuivingen in het aandeelhouderschap. "Ik sluit een beursintroductie niet uit", zegt CEO Lieve Mostrey in een exclusief interview.

Lieve Mostrey, CEO van Euroclear © Karel Duerinckx