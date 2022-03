Polestar, het elektrische zusje van Volvo, kondigde eind februari aan dat het met enkele grote leveranciers in de auto-industrie gaat samenwerken om een klimaatneutrale wagen te ontwerpen. Hoe doet het merk van elektrische wagens het in België?

Het Zweedse premiummerk Polestar is in handen van het eveneens Zweedse Volvo en het Chinese moederbedrijf van Volvo, Geely Groep. Polestar maakt sportieve elektrische auto's. Voordat Polestar startte met zijn eigen productie, vormde het bestaande Volvo-modellen om tot racebolides. In de zomer van 2020 kwam de elektrische Polestar 2 op de markt. In 2022 volgt de lancering van de Polestar 3. In de toekomst moet die wagen klimaatneutraal worden. Daarvoor werkt Polestar samen met gerenommeerde autoleveranciers als SSAB, Hydro, ZF, ZKW en Autoliv. Zo streeft Polestar met de Zweedse staal- en metaalproducent SSAB naar fossielvrij staal, terwijl het automerk met het Noorse aluminium- en hernieuwbare-energiebedrijf Hydro aan de slag gaat met koolstofvrij aluminium. Polestar hanteert een fors groeibeleid, maar is verlieslatend. De wagens worden gebouwd in twee Volvo-fabrieken in China. Later volgt een productie in de Verenigde Staten. Het bedrijf wil in de eerste helft van 2022 naar de Nasdaq in New York. België was een van de eerste landen waar Polestar werd verkocht. Volgens cijfers van de voertuigenvereniging Febiac zijn hier vorig jaar 1003 wagens verkocht. Anders dan het moederbedrijf maakt het Belgische filiaal wel winst. In zijn eerste boekjaar, van 4 november 2019 tot eind 2020, haalde het bedrijf 20 miljoen euro omzet en 287.184 euro bedrijfswinst.Aan het stuur van Polestar België zit sinds twee jaar Lies Eeckman. Ze verdiende haar strepen in marketingfuncties bij de brouwer Alken-Maes, voor ze marketingdirecteur werd bij Continental Foods en later bij BMW Groep Belux. LIES EECKMAN. "Wij noemen dat het Polestar 0-project. We willen de uitstoot niet compenseren, bijvoorbeeld door bomen te planten. Nee, de uitstoot moet naar nul, ook bij de toeleveraars. Dat begint al bij het ontwerp. We gebruiken nu al duurzaam materiaal voor het interieur. Afval en gerecycleerde kurk uit de wijnindustrie zetten we bijvoorbeeld om in vinyl, dat wordt gebruikt voor de hoofdsteunen en de zitkussens. Onze tapijten zijn geweven uit materiaal dat wordt gewonnen uit visnetten. Die materialen betekenen dus geenszins dat we design en luxe moeten opofferen." EECKMAN. "Ons merk heeft een heel duidelijke positionering. Onze klanten houden van sober maar mooi design ¬ minimalistisch, Zweeds design. Ook duurzaamheid is belangrijk. Onze klanten willen hun CO2-uitstoot terugdringen. Vaak zijn het ook ondernemers en voorlopers in innovatie en technologie. De wagen maakt deel uit van hun digitale leven, onder meer dankzij onze samenwerking met Google. Ook de prestaties van de wagen zijn een troef. Een Polestar met vierwielaandrijving gaat van 0 naar 100 kilometer in 4,7 seconden. De wagen rijdt vlot meer dan 200 kilometer per uur, waar dat mag. Onze klanten houden van een sportieve rijstijl." EECKMAN. "Onze doelgroep zijn vooral professionals en zelfstandigen. Almaar meer grote bedrijven schakelen versneld over naar een elektrische wagenvloot. Voor ondernemingen is hun vloot een van de belangrijkste elementen waarmee ze hun CO2-doelstellingen kunnen halen. Polestar zit in alle grote bedrijfsvloten: bij Proximus, Telenet, Deloitte, Colruyt... We hebben weinig particulieren als klant, ook wel door de perceptie dat een elektrische wagen nog veel duurder is dan een wagen met een klassieke verbrandingsmotor. Voor een Polestar 2 is de instapprijs 46.000 euro, inclusief btw. We willen dus een breder publiek bereiken." EECKMAN. "Wij geven geen commentaar op de volumeverkoop, maar u mag uiteraard als bron de cijfers van Febiac gebruiken. We zijn heel tevreden na twee jaar. We doen het goed, in de groep en in marktaandeel. Die daling in januari is niet zo belangrijk. Op kwartaalbasis gaan we verder vooruit, zoals de algemene markt van elektrische wagens in België." EECKMAN. "Het klopt dat weinig consumenten vertrouwd zijn met elektrische wagens. Slechts 11 procent van de Belgen heeft al met een elektrische wagen gereden. Het marktaandeel van elektrische wagens bedraagt nu ongeveer 4 procent. Wij investeren veel in het informeren van onze klanten. We hebben uiteraard toonzalen, waar mensen zonder afspraak kunnen binnenstappen. De kopers kunnen terecht in onze vier centra in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik, waar we mensen inspireren en adviseren. "Vooral de zelfstandigen en de particulieren kopen online. Je kunt ons bellen, je kunt langskomen, maar de laatste fase, het drukken op de knop en de betaling, gebeurt wel online. We zien dat niet als een drempel. Uiteraard gaat daar een grondig proces aan vooraf. Een wagen koop niet zoals je een paar schoenen koopt." EECKMAN. "Daarvan zijn we gelukkig gespaard gebleven. We hebben dus geen vertragingen voor de leveringen. Als je de wagen zelf wilt configureren, bedraagt de wachttijd drie maanden. Op onze website staan wagens die we snel kunnen leveren. De gemiddelde wachttijd voor die wagens is drie tot maximaal vier weken." EECKMAN. "Het voordeel is dat de Vlaamse overheid een duidelijke ambitie heeft. Vanaf 2029 zijn alle nieuwe wagens elektrisch. Voor de bestaande elektrische vloot volstaat het huidige netwerk. Maar het is overduidelijk dat investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnetwerk nodig zullen zijn." EECKMAN. "We hebben laadpassen, en een commerciële samenwerking met Ionity. Onze klanten kunnen tegen een voordelig tarief laden. We werken ook samen met de slimme laadpalen van Smappee. Veel van onze klanten hebben een laadpaal op het werk of thuis. De actieradius van onze wagen met tweewielaandrijving gaat van 450 tot 540 kilometer. De Belg legt gemiddeld 30 kilometer per dag af. Dat maakt dat je niet te veel hoeft te laden. De klant hoeft dus geen laadstress te hebben, ook niet in het buitenland. Het Ionity-netwerk is heel uitgebreid. De wagen berekent dat ook zelf. Snelladen, van 20 naar 80 procent, kan bovendien in 20 minuten."