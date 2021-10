De meeste winkels van supermarktketen Lidl zijn deze ochtend rond 9 uur of iets later, na de stakingsactie van de voorbije dagen, opnieuw opengegaan. In enkele filialen had het personeel eerst nog even tijd nodig om alles in orde te maken, maar ook die winkels zijn in de loop van de dag heropend.

'Het ging maar om een heel beperkt aantal filialen dat lange tijd gesloten was en inmiddels zijn die ook bijna allemaal geopend', zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt van Lidl. Er zijn volgens Colbrandt geen indicaties dat er toch nog winkels de deuren dicht zouden houden. Ook Jan De Weghe, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK, laat weten dat alles vrij goed is verlopen.

Het personeel van Lidl ging vorige week in heel wat Lidl-winkels in staking uit protest tegen de hoge werkdruk en ook maandag waren er nog filialen dicht. In de nacht van maandag op dinsdag bereikten de vakbonden en de directie na urenlang samenzitten uiteindelijk een voorakkoord rond een reeks maatregelen.

De vakbonden leggen het voorakkoord in de komende dagen voor aan het personeel. 'Daar zijn we nu volop mee bezig. We gaan dit akkoord zeker en vast verdedigen en zijn er vrij zeker van dat het zal worden aanvaard door onze mensen', aldus De Weghe. 'Daarna zullen we er op toezien dat de periode van uitvoering gerespecteerd wordt. Als de directie niet uitvoert wat er is afgesproken, dan zien we elkaar natuurlijk terug.'

