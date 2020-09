Het vertrouwen van de Belgische ondernemer herstelt verder na de coronadip in het voorjaar, maar dat gebeurt langzaam, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB)

'Het groeitempo lijkt enigszins te zijn vertraagd', meldt de Nationale Bank bij de maandelijkse conjunctuurbarometer. Het vertrouwen van de bevraagde ondernemers klokte in september af op een score van -10,8. Dat is 1,2 punt beter dan de -12 in augustus.

In april was er de negatieve piek met een score van -36,1. Ter vergelijking: in januari stond de conjunctuurbarometer nog op -2. Na een klein herstel in mei (-34,4) volgden forse stijgingen in juni (-22,9) en juli (-13,9) en een kleinere stijging in augustus (-12). Dat langzaam herstel is er dus ook in september.

Deze maand was er voor de vierde maand op rij een stijging van het vertrouwen in de verwerkende nijverheid (van -14 tot -1,6) en de bouw (van -5,4 tot -4). Maar in de dienstverlening aan bedrijven (van -5,8 tot -9,2) en de handel (van -23,4 tot -26,3), een sector die het moeilijk heeft in coronatijden, was er een daling.

'In de handel verwachten de ondernemers in de loop van de volgende drie maanden nog een verslechtering, zowel van de vraag als van de bestellingen bij de leveranciers', klinkt het.

© NBB

'Het groeitempo lijkt enigszins te zijn vertraagd', meldt de Nationale Bank bij de maandelijkse conjunctuurbarometer. Het vertrouwen van de bevraagde ondernemers klokte in september af op een score van -10,8. Dat is 1,2 punt beter dan de -12 in augustus. In april was er de negatieve piek met een score van -36,1. Ter vergelijking: in januari stond de conjunctuurbarometer nog op -2. Na een klein herstel in mei (-34,4) volgden forse stijgingen in juni (-22,9) en juli (-13,9) en een kleinere stijging in augustus (-12). Dat langzaam herstel is er dus ook in september. Deze maand was er voor de vierde maand op rij een stijging van het vertrouwen in de verwerkende nijverheid (van -14 tot -1,6) en de bouw (van -5,4 tot -4). Maar in de dienstverlening aan bedrijven (van -5,8 tot -9,2) en de handel (van -23,4 tot -26,3), een sector die het moeilijk heeft in coronatijden, was er een daling. 'In de handel verwachten de ondernemers in de loop van de volgende drie maanden nog een verslechtering, zowel van de vraag als van de bestellingen bij de leveranciers', klinkt het.