Net zoals andere events kan de Belgian Pride, die jaarlijks in mei plaatsvindt, niet doorgaan. Er komt een digitaal event, maar voortaan moet het merk het hele jaar door leven.

The Belgian Pride is vooral bekend van de feestelijke parade, die tot 100.000 bezoekers trekt, door het centrum van Brussel. Het is een groot feest voor de LGTBQI-gemeenschap en haar sympathisanten. De klassieke bonte stoet in Brussel wordt vervangen door een livestreamingevent op 22 mei met muziek, dj's, interviews en getuigenissen. Ook premier Alexander De Croo zal er zijn.De organisatie roept de mensen op om die dag op de stoep de regenboogkleuren - wereldwijd het symbool van de LGBTQI-gemeenschap - aan te brengen en de foto's daarvan te delen op sociale media. Die stoepkrijtactie is ook tekenend voor hoe Belgian Pride het merk het hele jaar wil laten leven, in plaats van alleen maar rond het event in mei. De organisatie is bezig met een herpositionering, zegt coördinatrice Rachel Moore: "We willen de zichtbaarheid van de gemeenschap vergroten door nog meer aanwezig te zijn op de sociale media en door ook tijdens het jaar kleinere events te organiseren. Daarvoor willen we samenwerken met organisaties uit het middenveld."De covid-pandemie komt ook voor de holebigemeenschap hard aan. Omdat de ziekenhuizen de handen meer dan vol hebben met covid-19-patiënten, worden heel wat andere behandelingen en operaties - onder meer geslachtschirurgie - uitgesteld. "De wachtlijsten worden steeds langer", zegt Rachel Moore. "Gezondheid is belangrijker dan ooit en daarom kozen we voor 22 mei We Care als thema. Daarmee verwijzen we niet alleen naar de lichamelijke gezondheid, maar ook naar de mentale en sociale gezondheid."De organisatie pleit ook voor bijkomende steun voor meldpunten, voor psychologische tests en een betere vorming voor het personeel van publieke diensten. "De LGBTQI-gemeenschap heeft altijd al een moeilijke relatie gehad met de medische sector", zegt Rachel Moore. "Dat gaat niet alleen over de opleidingen. Er zijn ook weinig plaatsen waar je operaties kunt laten uitvoeren en er wordt nog altijd onnodig medisch ingegrepen bij intersekse mensen."De prides die sinds de jaren zeventig overal ter wereld ontstonden, groeiden uit de strijd van de holebigemeenschap voor gelijke rechten en erkenning. Dat de Belgian Pride niet kan doorgaan net nadat er in Beveren een homofobe moord is gepleegd, maakt het extra zuur. De organisatie hoopt dat dit de eerste en tegelijk de laatste Pride is die alleen digitaal plaatsvindt.