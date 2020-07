De Amerikaanse jeansproducent Levi Strauss gaat 700 banen schrappen, of 15 procent van het personeelsbestand. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Levi Strauss zag de omzet in het tweede kwartaal - dat eindigt op 24 mei - 62 procent zakken. Door de coronacrisis moesten veel winkels de deuren tijdelijk sluiten. Dat resulteert in een kwartaalverlies van 364 miljoen dollar.

Het bedrijf wil daarom in de kosten snijden en is van plan 700 banen te schrappen. Dat moet jaarlijks 100 miljoen dollar besparingen opleveren.

