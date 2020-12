Het Leuvense biotechbedrijf reMYND start met het testen op mensen van een innovatieve behandeling tegen de ziekte van alzheimer die uitzonderlijk sterke resultaten geeft in proefdieren. 'Dit is heel revolutionair en beloftevol, zegt Koen De Witte, de CEO van reMYND.

ReMYND werd in 2002 opgericht als een spin-off van de KU Leuven. Het ontwikkelt behandelingen tegen de ziekten van Alzheimer en Parkinson, diabetes en andere ziekten die ontstaan door misvormingen van eiwitten in het lichaam. Een remedie tegen alzheimer is een Heilige Graal van de geneeskunde. Vele farma- en biotechgrootheden hebben hun tanden al stukgebeten op het zoeken naar een efficiënte behandeling tegen de ziekte. Maar testprogramma's op proefdieren doen het beste verhopen voor de aanpak van het Leuvense bedrijf, die er niet op is gericht om de ziekte af te remmen maar om de hersenschade te herstellen. "We zien spectaculaire resultaten in proefdieren", zegt De Witte. "Met een enkele dosis per dag hebben we na zeven dagen 80 procent van het vormen van nieuwe verbindingen tussen hersencellen in verschillende muismodellen hersteld. Ik ken van geen enkele andere mogelijke behandeling die hetzelfde robuust effect heeft. Persoonlijk twijfel ik er niet aan dat het zal werken. Als er nog iets roet in het eten kan gooien, zijn het mogelijke nevenwerkingen."Ook de Nederlandse professor neurologie Philip Scheltens, een wereldautoriteit in alzheimer, toont zich tevreden over de ontwikkelingen bij reMYND. "Ik ben zeer verheugd om dit programma naar de kliniek te zien gaan", aldus Scheltens. "Dit is een belangrijk onderzoek naar deze verwoestende ziekte."De Witte steekt zijn enthousiasme niet weg, maar wil naar eigen zeggen ook geen valse hoop wekken. "Dit is ongelofelijk beloftevol, maar het traject is nog lang. Pas binnen twee tot drie jaar weten we of het allemaal werkt in patiënten, en de klinische fase 3 (op grote groepen patiënten) duurt drie à vier jaar. Het zal dus nog zeker zeven jaar duren voor ons medicijn op de markt is."De CEO wijst er wel op dat de behandeling dient om de vorming van nieuw geheugen te repareren. "Bij alzheimer weten mensen vaak perfect wat ze tien jaar geleden gedaan hebben maar niet wat ze vandaag hebben gedaan. Ze willen weten of ze nu hun pil hebben genomen of waar de autosleutels liggen", aldus de burgerlijk ingenieur die tot zijn overstap naar reMYND in 2007 associate partner was bij McKinsey, waar hij zich focuste op gezondheidszorg.Lees verder onder de videoReMYND heeft tot nu toe voor zijn potentiële behandeling tegen alzheimer een low profile aangehouden. Nu het de eerste klinische testfase start, zal dat veranderen. Al gaat De Witte ervan uit dat reMYND zelfstandig kan blijven. Het kan de verdere ontwikkeling zelf financieren, tot aan de dure derde en finale klinische testfase op duizenden patiënten. Daarvoor zal dan allicht een commerciële partner worden gezocht en ongetwijfeld gevonden.ReMYND is het geesteskind van de professoren Fred Van Leuven, een alzheimerexpert, en Joris Winderickx, en door Stefaan Wera. Gemma Frisius, het zaaikapitaalfonds van de KULeuven, BNP Paribas Fortis en KBC, stapten mee in het kapitaal. Twee jaar geleden haalde het bedrijf 12 miljoen euro op. Die kapitaalronde werd gespijst door bestaande aandeelhouders en Bernard Majoie van de Fondation Fournier-Majoie, maar vooral door Korys, het investeringsvehikel van de familie Colruyt, en de investeringsmaatschappij PMV. Nu zit het bedrijf hoegenaamd niet in geldnood, al volgt volgens De Witte op korte termijn een nieuwe kapitaalronde om de financiële buffer te spijzen. Daarbij zal allicht ook een nieuwe investeerder aan boord worden gehaald.Een beursgang is niet meteen een toekomstoptie voor reMYND. "Dat kan altijd, maar dan begint er plots heel veel mee te spelen. Als alles goed gaat, heb je als beursgenoteerd bedrijf geen probleem, maar als er iets hapert is het heel lastig." ReMYND kwam enkele jaren geleden al in het nieuws met een eveneens beloftevolle potentiële behandeling die diabetes zou genezen. Het sloot daarvoor toen een partnerschap met Novo Nordisk, de Deense marktleider in diabetesbehandelingen. Maar begin dit jaar kwam een eind aan de samenwerking en kreeg reMYND de rechten na enig aandringen terug in handen toen het voor hen te traag ging. Ze hebben ondertussen zelf al de volgende stap gezet en plannen medio volgend jaar nu zelf de klinische testen voor het diabetesproduct op te starten.