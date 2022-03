LEGO Group heeft in 2021 een derde meer winst gemaakt. Die groeit dankt LEGO naar eigen zeggen aan de coronapandemie, waarin meer mensen tijdens de lockdowns LEGO kochten, en aan de nieuwe producten. Dat zegt 's werelds grootste speelgoedfabrikant dinsdag in het Deense Billund, bij de voorstelling van de jaarresultaten.

De nettowinst steeg in 2021 tot een recordbedrag van omgerekend 1,787 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog bijna 1,33 miljard euro. De omzet steeg met 27 procent tot 7,429 miljard euro, eveneens een record.

LEGO investeerde in het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals speelgoed dat de klassieke blokjes combineert met digitale elementen. Het bedrijf is tevens een van de winnaars van de coronapandemie, omdat consumenten tijdens lockdowns meer geld spendeerden aan het speelgoed. Vooral de LEGO City-reeks, met onder weer politiewagens en treinen, en themaspeelgoed rond Star Wars en Harry Potter deden het goed. Volgens LEGO zette de shift, die in 2020 begon, waarbij klanten meer online kopen, zich in 2021 door.

Het Deense bedrijf, in handen van de familie van de miljardair Kjeld Kirk Kristiansen, verwacht dat de groei in 2022 zal "normaliseren" naar "eencijferige" groei.

In totaal telt LEGO, waarvan de naam een samentrekking is van de Deense woorden "goed spelen" ("Leg godt"), 832 winkels en vijf fabrieken over de hele wereld. Vorig jaar opende het bedrijf in de Nieuwstraat in Brussel een tweede Belgische winkel, na die in het shoppingcentrum van Wijnegem.

