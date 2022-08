Bij supermarktketens Delhaize en Lidl worden momenteel geen zuivelproducten meer geleverd van Danone. De retailers raken het niet eens met de Franse voedingsgigant over prijsverhogingen, zo bevestigen ze. Ook met Aldi verlopen de onderhandelingen moeizaam.

De gespecialiseerde website RetailDetail bracht het nieuws naar buiten. In winkels van Delhaize hangen affiches dat 'door moeilijke onderhandelingen' verscheidene producten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver bevestigt dat een conflict over de prijzen aan de basis ligt. 'De prijsverhogingen die Danone voorstelt, zijn onaanvaardbaar. Iedereen moet een inspanning leveren, een leverancier kan niet zijn verhoogde kosten volledig doorrekenen aan de klant. Wij hebben een maatschappelijke rol om producten betaalbaar te houden.' Danone zou substantieel meer vragen dan andere leveranciers van gelijkaardige producten.

Een vijftigtal zuivelproducten van Danone is verdwenen uit de rekken van de Delhaize-winkels. 'Er zijn genoeg alternatieven om de klanten te bedienen', aldus Dekelver.

Ook Lidl kon nog geen akkoord bereiken met Danone, bevestigt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Daar is de impact minder groot, omdat Lidl maar een beperkt aantal zuivelproducten van Danone in het aanbod heeft. 'We hopen dat er snel een akkoord is.'

In een schriftelijke reactie zegt Danone dat het bedrijf hard werkt om bij 'ongekende marktomstandigheden' de impact op de consumenten zo veel mogelijk te beperken. 'Het zijn wel de retailers die de uiteindelijke consumentenprijs bepalen', luidt het.

'We voeren een constructieve dialoog en werken nauw samen met de betrokken retailers om de leveringen zo snel mogelijk te hervatten,' zegt woordvoerder Nathalie Guillaume van Danone.

Ook Aldi bevestigt dat de gesprekken met Danone stroef verlopen, maar vooralsnog blijven producten van het Franse concern er in de rekken liggen. Als de onderhandelingen spaak blijven lopen, 'bestaat de kans dat consumenten binnenkort zullen moeten kiezen voor onze huismerken als alternatief op de producten van Danone', zegt woordvoerder Jason Sevestre wel.

'Bij disproportionele stijgingen houden we het been stijf', aldus Sevestre. 'Het is onze rol om bij onrealistische prijsverhogingen de koopkracht van onze klanten te beschermen en die naar een realistisch niveau te trekken.'

