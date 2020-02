Al 32 producten van Coca-Cola zijn niet meer te vinden bij Colruyt. De supermarktketen en frisdrankenproducent raken het niet eens over nieuwe prijzen. Colruyt sluit zich aan bij de boycot van de Europese inkoopgroepering Agecore, waar ook de Franse keten Intermarché en het Duitse Edeka aan deelnemen.

Meerdere formaten Coca-Cola Light, de 1 literfles Coca-Cola Regular en Zero Sugar, water van Chaudfontaine en de anderhalve literfles Fanta Orange: in de winkels van Colruyt en in de webshop Collect & Go zijn verschillende producten niet meer te vinden. De oorzaak is een aanslepend prijzenconflict tussen de supermarktketen en de frisdrankenproducent. Tijdens die onderhandelingen worden de prijzen vastgelegd die Colruyt aan Coca-Cola moet betalen.

Colruyt-woordvoerder Silja Decock bevestigt aan de gespecialiseerde website Retaildetail dat de onderhandelingen niet vlot verlopen. 'Voor alle duidelijkheid: er liggen nog steeds producten van Coca-Cola in onze rekken. Het gaat dus om een beperkt aantal producten die tijdelijk niet meer beschikbaar zijn, en dat aantal varieert van winkel tot winkel.'

Details over het conflict geeft de supermarktketen niet. 'We willen deze gesprekken discreet aanpakken, met respect voor onze gesprekspartner. We begrijpen dat deze situatie vervelend is voor klanten die hierdoor hun vertrouwde product niet meer terugvinden in onze rekken en wensen ons te excuseren voor het ongemak. We blijven als Colruyt Group dan ook zoeken naar een constructieve oplossing en willen ervoor blijven zorgen dat we onze laagsteprijsgarantie bij Colruyt te allen tijde kunnen waarmaken naar onze klanten toe.

Boycot

Het lukte Colruyt de voorbije maanden ook niet om een nieuw akkoord af te sluiten met koffieproducent Douwe Egberts. Daardoor zijn verschillende producten van Douwe Egberts, Jacqemotte en Senseo ook al enkele weken niet meer te vinden in verschillende winkels. Die onderhandelingen zouden nu wel constructief verlopen, aldus Decock.

Colruyt Group heeft het sinds de komt van Albert Heijn, Lidl en Jumbo steeds moeilijker om zijn 'laagsteprijsgarantie' te verzekeren. De moeizame onderhandelingen nu hebben daar veel mee te maken. De retailer heeft er alle belang bij om producten zo voordelig mogelijk te kunnen aankopen met het oog op de eigen winstmarges. Een boycot kan helpen om druk te zetten op de leveranciers, zodat die hun prijs verlagen.

Dominante positie

Niet alleen Colruyt heeft ondertussen een bestelstop ingelast bij Coca-Cola. Ook de Franse supermarktketen Intermarché en het Duitse Edeka liggen in conflict met de frisdrankenhandelaar. Zij zijn samen lid van de Europese inkoopgroepering Agecore.

Maar volgens retailkenners lopen de onderhandelingen niet alleen moeilijk door prijsverhogingen. Ook de dominante positie van Coca-Cola schiet bij de retailers in het verkeerde keelgat. De frisdrankenproducent zou winkelketens dwingen om het volledige assortiment op te nemen als voorwaarde voor goede condities. Dat werd begin januari al aangeklaagd door Thierry Cotillard, voorzitter van Intermarché. De markt van softdrinks is het voorbije jaar in Frankrijk met 3,2 procent afgenomen. Volgens Cotillard verwachten consumenten meer gezonde producten in de rekken, maar dwingt de drankenproducent het ongezonde gamma op.

