Het softwareplatform van de jonge Brusselse onderneming Legal Studio maakt de automatisering van routinematige juridische processen mogelijk.

Zakenadvocaten houden doorgaans van technisch moeilijke deals en niet van het routinematige werk. Nochtans besteden ze daar vaak veel tijd aan. Neem een multinational met diverse dochterbedrijven. Die moeten allemaal jaarrekeningen neerleggen, geregeld nieuwe bestuurders benoemen en volmachten voor het management regelen. Het zijn weinig spannende zaken, maar ze moeten wel gebeuren. Hetzij door iemand van de juridische afdeling, hetzij door een externe advocaat. Dat zogenoemde corporate entity management is de bestaansreden van Legal Studio. Dat heeft met KLEA - een letterwoord voor k nowledgeable legal entity automation - een platform ontwikkeld dat het werk van de bedrijfsjuristen moet vergemakkelijken. Oprichters Filip Corveleyn, Anthony Verhaegen en Bart Reyserhove hielden Legal Studio in 2017 boven de doopvont. Intussen biedt het platform ondersteuning in zeventig landen, met telkens hun eigen administratieve verplichtingen. Eigenlijk is KLEA een doorstart. Voor 2017 was Corveleyn vennoot in een juridisch-advieskantoor in Duitsland. Op verzoek van Levi Strauss ontwikkelde hij toen een workflowtoepassing voor routinematige juridische processen. Toen hij het concept bij andere Duitse bedrijven probeerde te slijten, bleef het enthousiasme beperkt. In Brussel bleek er wel reële interesse en dus maakte Corveleyn samen met Verhaegen en Reyserhove een doorstart in ons land. Sindsdien ging het hard. Stond 2018 nog in het teken van overleven, dan bedroeg de omzet vorig jaar al bijna 1,5 miljoen euro. Intussen is Legal Studio een start-up met vijftien werknemers. "Vanaf het begin waren we winstgevend", benadrukt Corveleyn. "Dat liet ons toe een onafhankelijk groeiperspectief uit te tekenen. De komende jaren willen we inzetten op de verdere digitalisering van de juridische sector." Het belangrijkste verkoopargument zijn daarbij de mogelijke kostenbesparingen. Tot 40 procent minder operationele kosten voor de juridische afdeling, claimt Studio Legal. "We zien ons soms als het Deliveroo van de legal tech", zegt Corveleyn. "De digitalisering kampt met de verschillende regels die gelden van land tot land. Zoals je bij Deliveroo je bestelling kunt volgen, maken wij dat je in het corporate entity management het overzicht kunt behouden. De afgelopen jaren waren een investering in knowhow. Je moet standaardiseren alvorens te automatiseren. Puur technologisch is dit geen rocketscience, maar wij maken het verschil omdat we diverse processen in kaart hebben gebracht en landenkennis hebben opgebouwd." De oplossing van Legal Studio valt vooralsnog het meest bij de grote bedrijven in de smaak. Tot de klanten behoren Levi Strauss en Shell, maar ook Belgische spelers als bpost en Lotus. Zelfs uit Duitsland komt er tegenwoordig spontaan interesse. "Als ik er nu op terugkijk, was het de angst voor de cloud die potentiële klanten een paar jaar geleden heeft afgeschrikt", zegt Corveleyn. "Nu speelt dat niet meer."