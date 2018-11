Leasingsector zoekt nieuwe rol in digitaal tijdperk: meer mobiliteit, minder autogebruik

De autoleasebedrijven draaien op volle toeren. Volgens cijfers van Renta, de federatie van de voertuigenverhuurders, stevenen de Belgische leasingbedrijven af op een recordjaar. De sector verwacht 139.000 nieuwe voertuigen te bestellen, 4 procent meer dan in 2017. Daarmee telt de lease- en huurvloot voor het eerst meer dan 400.000 voertuigen, dat is 7 procent van het Belgische wagenpark dat 5,75 miljoen personenwagens telt. Ook voor 2019 is Renta-voorzitter Miel Horsten optimistisch. "We gaan opnieuw uit van een groei van 4 procent." Het blijft afwachten hoe de leasemarkt zal reageren op de vertragende economie, maar zeker is dat veranderingen op til zijn in de sector. Drie belangrijke trends tekenen zich af.

