LeasePlan annuleert beursgang

"Er is beslist de geplande beursgang op dit moment niet door te zetten omwille van de marktomstandigheden", luidt het in een kort persbericht.

De beursgang werd nog maar een week geleden aangekondigd en zou 'in de komende weken' plaatsvinden. Topman Tex Gunning zei toen dat het nu het goede moment was om naar de aandelenmarkt te gaan. De prospectus zou op korte termijn naar buiten worden gebracht, met daarin meer details.

Het was de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen zouden worden aangeboden, zowel aan particuliere als aan institutionele beleggers. De aandelen zijn nu nog in handen van Lincoln Financing. LeasePlan schortte in het voorjaar ook al een geplande introductie op de beurs op.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van ruim 9 miljard euro en 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen.