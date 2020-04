AFC-Collection biedt interieurdiensten aan met een leaseformule. "Dat is handig in coronatijden met beperkte liquiditeiten en kostenbesparingen."

Wat doet AFC-Collection?

"AFC-Collection wil de interieurdiensten democratiseren", zegt Audrey Joris. Ze is de dochter van Michèle Sioen, de CEO van textielspecialist Sioen Industries. "We gaan langs in de woning of het bedrijf van de klant om zijn smaak en behoeftes in kaart te brengen. Vervolgens stellen we een interieurplan voor. Na goedkeuring zorgen wij voor de schilderwerken, de meubels en alle details." De klant betaalt een maandelijks leasebedrag en kan na afloop van de afgesproken periode het interieur ook kopen.

Hoe groot is de markt?

"Een kantoor met het juiste karakter komt het bedrijfsimago ten goede", stelt medeoprichter Augustin Bown. "Het laat een positieve indruk achter bij de bezoekers en de werknemers. Ook jonge particulieren die verhuizen naar de stad, zijn erg bezig met hoe hun woning eruitziet."

Hoe is het idee ontstaan?

"Iedereen vertoeft graag in een aangename omgeving, maar slechts 1 procent van de bevolking schakelt daarvoor een expert in. Een lease-to-ownformule helpt daarbij", zegt Bown.

Hoe verliep het parcours tot nu?

"Onze omzet in het eerste kwartaal was een drievoud van de omzet in dezelfde periode vorig jaar", vertelt Bown. "De coronacrisis zal een negatieve impact hebben op de rest van het jaar. In tijden van beperkte liquiditeiten en kostenbesparingen is onze formule een welgekomen oplossing om het bedrijfsimago op te poetsen."

Welke externe steun was er?

"Tot nu zijn we erin geslaagd volledig organisch te groeien, zonder de hulp van investeerders", zegt Joris. "Via The Birdhouse, het acceleratorprogramma dat wordt aangestuwd door Belfius, hebben we enkele maanden geleden wel een krediet afgesloten. We worden ook gevolgd en bijgestaan door een externe adviesraad."

Wat zijn de toekomstplannen?

"Onze volgende stap is de opening van een 3D-boetiek. Daarin kan een klant de plannen van zijn kantoor of woning opladen. Nadat hij een vragenlijst heeft ingevuld, gaan wij aan de slag. Vervolgens leggen we een onlineafspraak vast, waarbij de klant via ons platform een 3D-ervaring van het interieur kan beleven."

