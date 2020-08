Het internationale fietsleasebedrijf Lease A Bike was al actief in Duitsland en Nederland, en zet nu ook voet aan de grond in ons land. De dochter van de Nederlandse familiale bedrijvengroep Pon is razend ambitieus. In drie jaar wil het doorstoten naar de top van de Belgische markt.

Terwijl de autowereld naar adem hapt door de coronacrisis, kunnen de fietsenfabrikanten nauwelijks volgen. In die context komt het Nederlandse fietsleasebedrijf Lease A Bike naar België, een fiscaal paradijs voor bedrijfsfietsen. Met zes mensen werkt het vanuit een kantoor in Kraainem aan de verovering van de Belgische markt. Sinds deze zomer leidt Anouk Hiensch het team. Zij was tot voor kort de businessdevelopmentmanager van het internationale fietsleasebedrijf, een dochteronderneming van de Nederlandse familiale holding Pon (zie kader Een internationale familiale speler). "Sinds Lease A Bike vijf jaar geleden in Duitsland is opgestart, hebben we er al meer dan 30.000 bedrijfsfietsen in de markt gezet", stelt Geert De Volder, de salesmanager van Lease A Bike België. Hij heeft er een carrière van bijna twintig jaar bij LeasePlan België opzitten. "Vorig jaar zijn we naar Nederland getrokken. Dit jaar is België aan de beurt. De gunstige fietsfiscaliteit is een stimulans", zegt De Volder. "Internationaal is de wetgeving op bedrijfsfietsen in België het voordeligst voor werknemers", zegt Anouk Hiensch. Via fiscaalvriendelijke cafetariaplannen wordt de bedrijfsfiets over een looptijd van 36 maanden gefinancierd met een deel van het brutoloon van de werknemer. Voor de werknemer is een leaseformule veel goedkoper dan een fiets te kopen. Voor de werkgever is het doorgaans een kostenneutrale operatie. Een aantrekkelijke fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer maakt het plaatje compleet. Volgens cijfers van Renta, de federatie van de leasingbedrijven, is het aantal bedrijfsfietsen meer dan verdubbeld de laatste twee jaar. De Belgische vloot telt ongeveer 45.000 leasefietsen. De grootste spelers zijn KBC Autolease, het Limburgse Cyclis en het Antwerpse B2Bike. De Volder ziet voor Lease A Bike nog heel wat potentieel op die snel groeiende markt. "We staan nog maar aan het begin van de doorbraak van de bedrijfsfiets. We schatten dat tussen 10 en 15 procent van de werknemers in de privésector de komende jaren zal kiezen voor een leasefiets", benadrukt hij. De komende jaren verwacht Geert De Volder zeker een verdubbeling van het aantal bedrijfsfietsen in België. "Een van de grote uitdagingen is de sociale partners te overtuigen dat soort innovatieve oplossingen voor meer mensen mogelijk te maken", weet De Volder. Vandaag staan vakbonden in veel sectoren op de rem, omdat loonkostenoptimalisatie via cafetariaplannen de klassieke financiering van de sociale zekerheid ondermijnt. "Onze sector wordt vaak nog tegengehouden door barema's en cao's, waardoor bepaalde werknemers geen leasingformules mogen aangaan met hun brutoloon. Dat gesprek zullen we aangaan", belooft Geert De Volder. Hij ziet de bedrijfsfiets de salariswagen niet van de markt duwen, maar hij gelooft wel in de combinatie van de twee. "Mensen zullen kiezen voor een kleinere bedrijfswagen en die combineren met een bedrijfsfiets. De fiets past perfect in het streven naar meer groene mobiliteit." Maar wat als de overheid, die nu meer dan ooit op zoek is naar middelen om de crisis door te komen, de schaar zet in de populaire cafetariaplannen? Is dat geen bedreiging voor het businessmodel van de fietsleasebedrijven? "De fiets maakt stilaan deel uit van de multimodale samenleving. Ook steden en gemeenten nemen almaar meer initiatieven om het voor fietsers veiliger te maken. Die mentaliteitsverandering zal op langere termijn doorwerken. Die shift is volgens mij bestand tegen het uitdoven van bepaalde fiscale voordelen op termijn", antwoordt Geert De Volder. Lease A Bike profileert zich niet als een prijsbreker. "Wij willen marktconform zijn. De huidige spelers focussen vooral op de grote bedrijven, de early adopters. Wij willen ons richten op de kmo-markt en op de kleine bedrijven met bijvoorbeeld maar vijf werknemers. Die categorie wordt nauwelijks bediend. Dat kunnen wij snel en kostenefficiënt doen door onze digitale benadering", legt Geert De Volder uit. "Of het nu voor één fiets is, of voor veertig, de administratie gaat automatisch door ons platform", zegt Anouk Hiensch. De ambities van Lease A Bike België zijn torenhoog. "Binnen drie jaar willen we naar de top van de markt groeien. Ons model is gebaseerd op volume, en met ons digitaal platform kan dat, het is ons sterke punt", stelt De Volder. De software van Lease A Bike verbindt alle partijen in het beslissingsproces: de werkgevers, de werknemers en de fietsdealers. Op basis van gepersonaliseerde codes kent de werkgever rechten toe aan de werknemers, die dan terechtkunnen bij de aangesloten handelaars. "Wij hebben het salesproces omgedraaid", zegt Anouk Hiensch. "Klassiek wordt gewerkt met offertes en contracten, die een paar keer heen en weer gaan tussen de werknemers, de fietsenhandelaar en de werkgever. Via ons platform kan een werknemer met een code in een fietsenwinkel zijn keuze maken. De dealer ziet via die codes meteen de restricties van de werkgever wat betreft het budget, het type, enzovoort. Op die manier kan de werknemer een fiets uitzoeken die voldoet aan zijn wensen en aan de bedrijfsregels, en hij kan de fiets direct meenemen. Dat versnelt het proces enorm." "Voor ons zijn de fietsenwinkels heel belangrijk. Zij zijn onze ambassadeurs", gaat Geert De Volder verder. "Wij schakelen de dealers in om ons aanbod te promoten. In Nederland werken we samen met duizend dealers, in België zijn er dat ongeveer 300. Dat aantal groeit nog. Het is voor een fietsenhandelaar heel eenvoudig toe te treden tot ons platform. Een mailtje volstaat. De dealers kunnen zich kosteloos aansluiten, en ze zijn ons geen commissie verschuldigd wanneer ze zelf klanten aanbrengen. We willen iedereen in de keten respecteren." Naast het inschakelen van de fietsenwinkels werkt Lease A Bike België aan samenwerkingen met de hr-dienstverleners, die de cafetariaplannen in de markt zetten, en met leasingmaatschappijen die klassiek focussen op de autobusiness en het leasen van bedrijfsfietsen overlaten aan gespecialiseerde bedrijven.