Le Pain Quotidien heeft de gesprekken over de verkoop van zijn Britse winkels niet tot een goed einde gebracht. De nieuwe Belgische eigenaars gaan zowat de helft van de 26 winkels opnemen in de nieuwe constructie rond de bakkerijketen. Dat meldt De Tijd zaterdag.

Le Pain Quotidien zit midden in een herstructurering via een WCO-procedure. Het reorganisatieplan dat de eigenaars aan de rechter hebben voorgelegd houdt een stevige hertekening van de Amerikaanse en Britse activiteiten in. Die twee verlieslatende dochters wogen fors op de financiële resultaten van de keten.

Voor de Amerikaanse tak vond Le Pain Quotidien al een oplossing: de Amerikaanse groep Aurify Brands kocht enkele weken geleden die tak en kreeg een nieuwe hoofdfranchise in handen voor de Amerikaanse markt. Het reorganisatieplan voorzag in een soortgelijk scenario voor de Britse tak, die zelf in een lokale WCO-procedure zit. Maar die gesprekken draaiden volgens De Tijd op niets uit.

Om te verhinderen dat het merk volledig zou verdwijnen op de Britse markt, beslisten M80 en Cobepa - de investeerders die naar alle waarschijnlijkheid de bakkerijketen in handen krijgen - een overnamebod op tafel te leggen voor een deel van de Britse winkels. Het gaat om 13 à 16 winkels op een totaal van 26 - met een focus op de grootste en winst­gevende verkooppunten. Het overgrote deel van de Britse Le Pain Quotidien-winkels ligt in Londen.

De betrokken winkels worden ondergebracht in Le Pain Quotidien bis, waarin na de reorganisatie ook de Belgische en Franse winkels in eigen beheer, l'Atelier du Pain (het productieatelier), de rechten op het merk en de contracten met de internationale franchisenemers - ook in de VS - zullen zitten. M80 en Cobepa hebben een gezamenlijk, bindend en onvoorwaardelijk bod gedaan op de vennootschap boven Le Pain Quotidien bis.

De grondige hertekening via de WCO-procedure moet nog goed­gekeurd worden door de onder­nemingsrechtbank in Brussel.

