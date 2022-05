Onderwijstechnologie of edtech was een van de laatste sectoren die nog niet gedigitaliseerd waren. De covidpandemie bracht daar verandering in, met het Oostenrijkse tutoringplatform GoStudent als aanjager. De Belgische Laura Warnier is er chief growth officer.

Het Oostenrijkse techbedrijf GoStudent is in een recordtijd een eenhoorn geworden, een niet-beursgenoteerd, vrij jong techbdrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Na de laatste kapitaalronde van 340 miljoen dollar begin dit jaar wordt GoStudent gewaardeerd op 3,5 miljard dollar. Het haalde al 669 miljoen dollar aan durfkapitaal op, groeide vorig jaar met 700 procent en heeft wereldwijd 1.800 mensen in dienst. Dat gebeurde allemaal in nauwelijks drie jaar tijd, en hoofdzakelijk tijdens de coronapandemie.

In november 2018 was Laura Warnier pas de tweede werknemer die de oprichters en co-CEO's Gregor Müller en Felix Ohswald in dienst namen. Ze werd binnengehaald om de marketingafdeling te leiden. Nu zit Warnier mee aan het stuur van een van de snelst groeiende Europese techbedrijven. Het aantal Belgische vrouwen met zo'n hoge functie in een grote scale-up is op de vingers van één hand te tellen. Op 17 mei is ze in Brussel te gast op de Europese techconferentie Tech.eu Summit, in een sessie over snelle groei, samen met Pieterjan Bouten, de medeoprichter van Showpad. De Luikse studeerde aan verschillende Europese businessscholen, onder meer in Denemarken en Spanje. Na haar studie werkte ze drie jaar in Dublin voor Google. De liefde bracht haar zes jaar geleden naar Wenen, waar ze eind 2018 bij GoStudent terechtkwam. " Tutoring is een oude dienst, we hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden. Maar het was een domein dat nog niet gedigitaliseerd was", zegt Laura Warnier. "Het zat vroeger in de schaduweconomie. Als je bijles nodig had, vroeg je je buurman, je neef of een vriend. Ons platform maakt tutoring transparanter en toegankelijk. Op ons platform brachten we de vraag en het aanbod bij elkaar. Een-op-eenles is de kern. Ouders op het platteland krijgen toegang tot een bijlesgever die bijvoorbeeld studeert aan een van de beste universiteiten van Brussel." GoStudent richtte zich eerst op de Duitstalige Dach-regio - Duitsland, Oostenrijk en Duitstalig Zwitserland - om aan de investeerders te bewijzen dat het businessmodel potentieel had. Het personeelsbestand groeide van tien mensen eind 2018 tot vijftig begin 2020. Dat de coronapandemie kinderen en leraars geen andere keuze liet dan online te leren, was een gamechanger. Al kon GoStudent daar niet vanzelfsprekend van profiteren. "In Duitsland, België of Frankrijk zagen mensen tutoring als een pijnstiller. Hun kind kwam thuis met slechte punten voor wiskunde, en de ouders zochten een bijlesgever die het probleem kon oplossen tegen de volgende toets. In de pandemie gingen de scholen dicht. Geen scholen, geen toetsen en dus geen probleem. We moesten onze marketingaanpak veranderen om ouders te tonen wat het voordeel van bijles is. Voor de pandemie wilde 30 procent van de ouders geen gratis onlinetestsessie doen. Nu is dat nog maar 3 procent." "De grote doorbraak kwam er in 2021. In januari namen we 200 mensen in dienst. Over het hele jaar kwamen er duizend mensen bij. Nu hebben we 1.800 mensen in 23 markten. Vorig jaar, in volle coronapandemie, openden we vijftien nieuwe markten - België was een van de eerste. We hebben een community van 19.000 tutors - vooral universiteitsstudenten die wat geld willen bijverdienen. Er worden 1,5 miljoen bijlessessies per maand geboekt." De omzet van het bedrijf is niet bekend. Warnier bouwde de salesmachine op tot 250 mensen, waarna ze zich op de internationale expansie richtte. Het bedrijf heeft een Slack-kanaal waar de medewerkers wereldwijd de nieuwe verkoopdeals delen en vieren. Hard werken, maar tegelijk plezier hebben is een van de waarden van de onderneming. Net als vertrouwen, want dat is essentieel om te groeien. "Zo snel groeien als wij, kan alleen als je je mensen vertrouwt", zegt Warnier. " Be fast or be last is een andere waarde. We hebben enkele lokale concurrenten, maar een grote concurrent met een platform als het onze is er niet. GoStudent wil uitgroeien tot de grootste wereldwijde onlineschool voor naschools onderwijs", zegt Warnier. "De toekomst van het onderwijs is hybride", voorspelt de topvrouw van GoStudent, maar technologie heeft daarin een belangrijke rol te spelen. "Het grootste probleem tijdens de pandemie was het gebrek aan sociaal contact. Het contact dat een student met zijn vrienden of de leraar in de klas heeft, kun je nooit vervangen door onlinecontacten. We moeten technologie gebruiken om de taak van de leraars gemakkelijker te maken, zoals artificiële intelligentie om oefeningen te verbeteren." GoStudent deed al drie overnames. Het haalde technologie binnen om studenten individueel beter te helpen leren, om mensen uit verschillende landen en achtergronden samen te brengen om te leren en het contact tussen ouders en leraars te digitaliseren. "We gebruikten ook artificiële intelligentie om de interactie tussen de student en de lesgever te begrijpen. Die technologie analyseert daarvoor 32 punten op hun gezicht. Dat leerde ons veel over emotionele intelligentie. Goed lesgeven gaat over meer dan de leerstof. Empathie en pedagogie zijn heel belangrijk. Leren gaat niet alleen over het onderwerp, het is ook een ervaring. Het kan leuk zijn. Zaken als gamificatie en de metaverse kunnen helpen." Hoewel ze tien jaar weg is uit ons land, is Warnier ook bekend met de Belgische start-upwereld. Ze zet mee de schouders onder Syndicate One. Dat netwerk van 32 Belgische techtoppers - met onder meer Collibra, Showpad en Cowboy - investeert in Belgische start-ups. "Mijn doel is te investeren in een start-up in België die groot kan worden", zegt ze. "Ik leer het Belgische ecosysteem nog volop kennen. In edtech is er DataCamp en Myskillcamp. Maar België is soms te bescheiden. In de start-upwereld is dat niet altijd goed. We communiceren niet genoeg over het talent dat we hebben. Dat willen we veranderen met Syndicate One."